Amova增持Frencken和UI Boustead房地产投资信托的股份

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7月31日至8月6日，七家主要上市公司进行股票回购，总金额达2620万新元

Amova Asset Management Asia已将其在Frencken集团的视同权益增持至3066万股，持股比例为7.14%。 照片：商业时报资料

【新加坡讯】在7月31日至8月6日的五个交易日里，超过35家主要上市公司提交了近70份董事权益和主要股东持股的申报。

董事或首席执行官申报了六起收购，无脱售记录；而主要股东则记录了六起收购和四起脱售。这包括为 AcroMeta 、 All-Link Air & Sea 、 PNE Industries 、 Stamford Land 和 SunMoon Food 提交的首席执行官或董事收购申报。

股票回购

此外，在这五个交易日里，七家主要上市公司进行了股票回购，总金额达2620万新元，回购步伐与前一周相似。

新电信 (Singtel) 在7月份和2026年年初至今的回购总额中均居首位。该公司在7月份以每股4.40新元的均价回购了2360万股股票，总值1亿零360万新元。这使其在过去七个月的总回购量达到1亿9530万股，总值8亿9300万新元，平均回购价为每股4.57新元。

新电信表示，在其20亿新元的价值实现股票回购计划下回购的股票都将被注销，从而减少公司的流通股总数，并提高每位剩余股东在公司中的所有权权益。

该集团补充说，全面执行其股票回购计划，按2026财年备考基础计算，将为其核心每股收益（EPS）带来约3%的永久性提升，并支持更高的每股收益和每股股息增长轨迹。

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在过去七个月里，第二上市企业也积极进行股票回购。 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings) 以每股71.41美元的均价回购了超过370万股股票，总值约2亿7000万美元。

这与管理层更广泛的资本配置框架相符，在该框架中，股票回购与加速资本循环和强化净现金状况一道，共同构成了价值创造的一部分。

香港置地 (Hongkong Land) 以每股7.63美元的均价回购了超过2700万股股票，总值约2亿1000万美元。

All-Link Air & Sea：Tang Ying在上市首日增持股份

8月5日，即All-Link Air & Sea在新加坡交易所主板上市的首个交易日，公司执行董事兼主要股东Tang Ying收购了505万零800股股票。此次收购使其直接权益从51.7%增加至55.02%。

该集团通过首次公开售股（IPO）筹集了约2010万新元的总收益。

该公司上市后的优先事项是实现客户群多元化，并在亚细安（ASEAN）地区进行扩张。越南和泰国已被确定为主要增长市场，公司持有的All-Link Vietnam公司30%股权的认购期权为此提供了支持。

客户集中度也有所缓和。TikTok集团贡献了2025财年营收的约45.4%，而2024财年这一比例约为98%。同时，一家新晋的美国上市科技客户贡献了2025财年营收的约33.6%。

MediNex首席执行官Jessie Low增持股份

8月5日， MediNex 执行董事兼首席执行官Jessie Low以每股0.23新元的价格，斥资9万2000新元收购了40万股股票。这笔场外交易使其直接持股从2854万股增至2894万股。包括通过其配偶持有的39万股视同权益在内，她的总权益增至2933万股，相当于公司已发行股本的21.8%。

自2018年在凯利板上市以来，Low一直领导MediNex以收购为主导的发展策略。公司的IPO收益部分被指定用于通过收购、合资企业和战略合伙业务进行扩张。截至2026财年年报，为此目的拨出的400万新元中，已有350万新元被使用。

这些收购包括Sen Med Holdings、Ark Leadership & Learning、SKI Consultancy和MDX Advisory，支持MediNex从一家医疗支持服务提供商发展成为一个涵盖医疗支持、商业支持、药剂服务和咨询能力的更广泛平台。

在截至3月31日的2026财年，MediNex报告营收为1240万新元，同比下降3.1%。这主要是由于失去一个主要客户导致药剂服务收入下降，但部分被新诊所设立项目的医疗支持服务增长所抵消。

在计入与Nex医疗保健（Nex Healthcare）相关的约160万新元的非现金商誉减值后，股东应占利润下降21.5%至220万新元。若不计减值损失，商誉减值前利润则增至380万新元，同时经营现金流保持正值，为270万新元。

PNE Industries董事经理Tan Koon Chwee增持股份

8月3日，PNE Industries董事经理Tan Koon Chwee通过市场交易，以每股0.39新元的价格，斥资5万1636新元收购了13万2400股股票。此次购买使其直接持股从948万股增至962万股，相当于公司已发行股本的11.46%。

此次收购前，PNE刚公布其截至3月31日的2026财年上半年业绩。报告显示，营收同比下降10.5%至3130万新元，集团录得70万新元的税前亏损，而去年同期则为70万新元的税前利润。

业绩下滑主要是由于合同制造部门的客户需求下降，但部分被贸易部门订单增加所抵消。毛利率也从14.9%收窄至14%，反映了营收下降和规模经济（Economies of scale）效应减弱。

公司的资产负债表依然稳健，这得益于现金生成能力和无负债状况。2026财年上半年，经营活动产生的净现金增至700万新元，而现金和银行存款余额则增至2290万新元。

随着销售额下降以及使用现有存货完成客户订单，库存减少了640万新元，贸易应收款下降了270万新元。该集团没有银行贷款，租赁负债归因于使用权资产。

管理层表示，将继续专注于成本控制、运营效率和客户群多元化。同时，鉴于该集团的销售收入以美元计价而成本基础为林吉特，外汇波动仍然是一个主要风险。

Amova Asia增持Frencken股份至7%以上

8月6日，Amova Asset Management Asia申报，其在 赫比国际 (Frencken Group) 的视同权益有所增加。此前，该公司于8月3日以每股约2.51新元的均价收购了92万4600股股票，使其持股从2974万股（占6.93%）增至3066万股（占7.14%）。

在集团层面，Amova Asset Management Co的视同权益从2992万股（占6.97%）增至3085万股（占7.19%）。

Amova Asia于3月30日首次成为主要股东，当时其持股比例增至5.08%，随后在6月2日又将其持股比例提高至6%的门槛以上。

赫比国际通过其机电一体化和综合制造业产业群解决方案部门，为半导体、分析和生命科学、医疗、汽车和工业自动化等行业提供技术解决方案。该集团已通知，将于8月13日公布其截至6月30日的六个月财务业绩。

UI Boustead房地产投资信托：Amova持股比例突破7%门槛，增长渠道同步推进

7月28日，Amova Asset Management以每单位约0.81新元的价格，斥资223万新元收购了 UI宝德房地产投资信托 (UI Boustead Real Estate Investment Trust, Reit) 的276万个单位。此举使其视同权益从9316万个单位（占6.82%）增至9592万个单位（占7.02%）。这次收购使该基金管理公司的持股比例突破了7%的主要单位持有人门槛。

Amova于3月首次成为主要单位持有人，当时持股比例为5.1%，随后在5月将其视同权益增至6.38%。

此次增持之际，UI宝德房地产投资信托正继续执行多项增长计划。

截至6月30日，该房地产投资信托的投资组合包括位于新加坡和日本的23处物业，承诺租用率为98.1%，投资组合加权平均租赁期为5.4年。管理层还强调了在开发项目中的7470万新元共同投资，以及在文庆路84号进行的260万新元资产增值计划（AEI）。

该房地产投资信托正与其发起人通过开发合伙业务（development partnerships）来寻求非内生性增长，其中包括在日本UIB Konan第三期物流开发项目中持有24.26%的权益，以及在实里达航空园一个定制建造的航空航天设施中持有51%的权益。

该航空航天项目的预计开发成本为1亿零400万新元，预期成本收益率为8.6%，租户租期约为22.5年，并设有内置租金上涨条款。与此同时，位于文庆路84号的资产增值计划预计将于2026年底完成，其中约40%的空间已被预租。

7月29日，马来亚银行研究部（Maybank Research）维持对UI宝德房地产投资信托的“买入”评级，目标价为1.03新元。该券商强调了该信托不断改善的入住率趋势、在新加坡实现的2.6%正向租金复归率，以及进展顺利的开发项目。马来亚银行指出，来自文庆路84号资产增值计划的收入贡献和入住率的提高，可能有助于抵消日元疲软带来的影响。

大华继显 (UOB Kay Hian) 维持对UI宝德房地产投资信托的“买入”评级，目标价为1.16新元，理由是其运营势头改善、新加坡租金复归率为正，以及日本投资组合实现全面入住。

Aedge完成350万新元全额认购配售，以支持投资性房地产业务增长

Aedge 于8月6日完成了其1670万股新股的建议配售，配售价为每股0.21新元，使其已发行股本基础从1亿6190万股增至1亿7860万股。配售股预计将于8月7日或前后在凯利板上市，并将与现有股份享有同等权益，但在完成日或之前有记录日期的股息分配除外。

此次配售获得全额认购，主要由Azure Capital和ICH Synergrowth Fund等机构和战略投资者认购。Aedge表示，约340万新元的净收益将用于支持其投资性房地产部门的增长和一般营运资金。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。