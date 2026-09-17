分析师支持Grab收购Atome，尽管盈利提振尚需时日

BROKERS’ TAKE

券商赞扬该交易对在美上市的Grab具有战略意义

[新加坡] 分析师普遍支持Grab分阶段以15亿美元收购区域性“先买后付”（BNPL）平台Atome Financial的交易，并认为尽管财务回报有所延迟，但这笔交易是在东南亚扩大数字贷款规模的战略捷径。

总部位于新加坡的超级应用Grab于周二（9月15日）宣布，将首先以现金收购60%的控股权，该笔交易将完全由其超过53亿美元的现金余额提供资金，第一阶段的交割目标定于2027年第三季度。

第二阶段将在两年后根据与业绩挂钩的估值框架收购剩余的40%股份，该框架的估值下限为20亿美元，上限为45亿美元。

多家券商将此交易描述为对在美上市的Grab的一次战略性收购，指出收购Atome的2500万累计用户、3万个商户合作伙伴以及10亿美元的总贷款组合，能以远超内生增长的速度迅速扩大规模。

Macquarie Capital分析师Zhiwei Foo强调，在公司内部建立同等的承销能力需要耗费更多的时间和资本。他给予Grab“跑赢大盘”评级，并将目标价设定为5.55美元。

花旗银行（Citi）分析师Alicia Yap指出，该交易抢占了区域金融科技竞争对手的先机，同时增强了Grab的“用户数据飞轮”效应，从而推动了关键零售和杂货领域的更高交易额。

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回报延迟

公告发布后，Grab管理层上调了其2028财年的业绩展望，将调整后的税息折旧及摊销前利润（Ebitda）目标从15亿美元提高至17亿美元。

公司还提出了5亿美元的金融服务Ebitda目标，并预计到2028年，其收入复合年增长率将超过30%。

这些目标轻松超越了分析师的预期，其中包括Macquarie此前的16亿美元Ebitda模型，以及星展银行（DBS）引述的22%的普遍收入增长预期。

然而，由于第一阶段交易要到2027年底才能完成，因此短期内的盈利贡献仍然有限。

星展银行分析师Sachin Mittal指出，该交易的估值约为营收运行率的三倍，与全球“先买后付”同行的平均水平相当，因此是公允的。但他强调，盈利催化剂将集中在2028财年后半段显现。他给予Grab“买入”评级，并将目标价上调至5.93美元。

花旗银行表示，预计短期内Grab的股价将区间震荡，因为市场需要消化整合风险，但其加速实施的9亿美元股票回购计划将为股价提供支撑。

该公司也在周二宣布了这项回购计划。如果完全执行，自2024年以来的总回购金额将达到17.5亿美元。

此次回购将由Grab现有的现金国库提供资金。截至6月30日，其总现金流动性为74亿美元，净现金流动性为54亿美元。

按当前股价计算，此次回购将相当于其流通的A类普通股的约10%。

在Atome交易宣布后的两天内，Grab在纳斯达克的股价下跌了6.8%，于周三收于2.87美元。自2025年9月达到6.62美元的峰值以来，该股已下跌约56.6%。

Macquarie将Grab近期股价的疲软归因于丰田汽车（Toyota Motor）出售其在该公司持有的全部5%股份，而非经营性疲弱。

Foo表示，他认为此次回调过度，并指出Grab股票目前的交易价格是其2026年预期市盈率的22倍，而其2026年至2028年的每股收益复合年增长率预计为54%。