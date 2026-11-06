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因2027年盈利预测下调 分析师削减星展集团目标价，但视股价回调为买入良机

此前，大华银行在本周公布业绩后，其目标价也遭多家机构下调

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Nov 6, 2026 · 03:42 PM
    • 周四，星展集团公布第三季净利下滑5%至28亿1000万新元，这主要是由于市场状况不佳导致交易收入疲弱。
    • 周四，星展集团公布第三季净利下滑5%至28亿1000万新元，这主要是由于市场状况不佳导致交易收入疲弱。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 星展集团 (DBS) 公布第三季业绩后，多家分析师因调低对其未来盈利的预测，而纷纷下调了该银行的目标价。

    此次调整是在该银行对2027年给出更为谨慎的展望和指引之后作出的。不过，分析师指出，该银行的基本业务表现依然稳健，而近期的股价疲软也使其成为一个有吸引力的切入点。

    Citi将星展集团的目标价从86.60新元下调至80.30新元；CGS International将其目标价从79.50新元下调至78.90新元；Maybank Investment Banking Group则从85.86新元下调至80.52新元。

    Jefferies也将星展集团的目标价从91新元下调至88新元；Macquarie从79.84新元下调至76.40新元；RHB则从81.20新元下调至80.30新元。

    此前，由于预计贷款利润率收缩和运营成本上升将对2027年的盈利构成压力，多家分析师也同样下调了大华银行 (UOB) 的目标价

    周四（11月5日），星展集团公布第三季净利下滑5%至28亿1000万新元，主要归因于市场状况不佳导致交易收入疲弱。

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    该银行随后指引，2027年总收入预计将取得中个位数增长，其中净利息收入为中个位数增长，而非利息收入的增幅则视市场表现而定，可能达到双位数或高个位数。

    Citi分析师Tan Yong Hong指出，星展集团的2027年指引意味着其每股盈利将比市场预期低2%。

    Macquarie亚细安股票研究主管Jayden Vantarakis也表示，星展集团对明年的指引“显得谨慎”，并指出该银行认为市场波动给前景蒙上了阴影。

    Jefferies股票分析师Joanna Cheah和Ang Wei Han表示，尽管如此，该银行近期的股价回调，为买入这个能提供稳健盈利和资本回报的优质品牌提供了良好机会。

    在市场对利润率收窄、存款竞争加剧和风险上升的担忧下，新加坡银行股出现回调，星展集团的股价已从9月份79.05新元的高点下跌超过12%。

    给予该股“买入”评级的Jefferies分析师表示，尽管星展集团第三季净利下滑，但交易业务的疲软表现掩盖了其强劲的净利息收入、创纪录的财富管理资金流入和手续费、良好的资产质量以及强劲的资本回报。

    他们指出，尽管九个月期的新加坡隔夜平均利率（Singapore Overnight Rate Average）同比减半，但星展集团的净利息收入依然抵御了利率逆风，在第三季增长4%至37亿1000万新元。

    事实上，华侨银行 (OCBC) 股票研究主管Carmen Lee因该股近期的价格疲软，已将其评级从“持有”上调至“买入”，但维持78新元的公允价值估值不变。

    她说：“鉴于新元前景强劲，星展集团仍是新加坡经济的良好代表，也是任何新元投资组合中的核心持股。”

    她补充说，尽管地缘政治紧张局势和全球不确定性将在2026年剩余时间内持续，但近期的回调是健康的，并提供了在当前价位附近累积持仓的机会。

    与此同时，Maybank新加坡研究主管兼区域金融主管Thilan Wickramasinghe表示，星展集团在其计划的30亿新元股票回购授权中仅使用了4000亿新元，这为未来的资本回报创造了更多机会。

    此外，他预计该银行大规模部署代理式人工智能（agentic artificial intelligence）将带来新的机遇——为客户提供内部智能代理可以增加客户黏性并降低流失率，同时生产力的提升应能控制运营支出并为收入带来增长空间。

    截至周五下午2点50分，星展集团股价下跌2.5%（或1.77新元），报69.43新元。

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