分析师因监管风险和原材料成本上涨下调丰益国际目标价

BROKERS’ TAKE

公司截至9月30日的九个月盈利低于银行预期

丰益国际周三宣布，公司已扭转去年同期的亏损，公布截至9月30日的第三季度盈利为2.81亿美元。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】分析师已下调丰益国际 (Wilmar International) 的目标价，理由是烟霾相关调查带来的监管风险，以及厄尔尼诺现象导致的原材料价格上涨。

CGS International (CGSI) 将该公司的目标价从3.60新元下调至3.15新元，但维持其“持有”评级。

CGSI的Jacquelyn Yow表示，鉴于印尼棕榈油政策的不确定性以及新加坡国家环境局 (NEA) 对烟霾问题的质询，该机构维持其立场。

此前，新加坡政府开始调查与烟霾有关联的公司，并于周三（10月28日）会见了据称与烟霾活动有关的新加坡企业的高级领导层。

丰益国际董事长兼首席执行官 Kuok Khoon Hong 是出席会议的高管之一。

周五，政府任命了七家调查和律师事务所以及一名个人，组成一个专家小组，负责调查与跨境烟霾有关联的公司。

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丰益国际在周四晚间（评估员名单公布前）发布的一份交易所公告中表示，已通知国家环境局将聘请专家小组中的一家调查公司和一家律师事务所。

该集团周三宣布，已扭转去年同期的亏损，公布截至9月30日的第三季度盈利为2.81亿美元。

然而，在剔除向印尼政府支付的7.123亿美元一次性赔偿支出后，其核心净利润从2025财年第三季度的3.646亿美元下降了22.9%。

该综合企业集团表示，其食品业务部门受到原材料成本上涨的冲击，而饲料和工业产品部门则受到大豆压榨利润率疲软的影响。

截至9月30日的九个月，其盈利同比下降3.4%。

这些数据未达到兴业银行集团 (RHB Group) 的全年预测，也低于星展集团研究部 (DBS Group Research) 和CGSI的预期。

兴业银行维持其“中性”评级，同时将其目标价从3.85新元下调至3.35新元。

星展集团研究部的目标价3.60新元和“持有”评级维持不变，该研究机构正在审视其预测。

分析师指出，核心净利润的下降是由多种因素驱动的，例如在持续的地缘政治冲突和厄尔尼诺风险下，原材料价格上涨。

星展集团研究部分析师 William Simadiputra 表示：“随着我们接近2026年底，厄尔尼诺风险和高企的布伦特原油价格可能会使原材料价格（尤其是食用油综合产品）保持高位，并持续对利润率构成压力。”

此外，CGSI的 Yow 表示，干旱天气可能会继续对生产造成压力，导致农作物产量下降。

她补充说：“我们认为，较低的农作物产量可能会对上游业务的盈利构成压力，不过毛棕榈油和糖价上涨或可提供部分抵消。”

兴业银行分析师指出，尽管丰益国际的食品销量增长了16.5%，但由于公司并未提高其平均售价，第三季度的利润率因原材料价格上涨而下滑。

截至周五下午3点15分， 丰益国际 的股价下跌3.2%，即0.10新元，至3.01新元。