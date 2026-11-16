BROKERS’ TAKE

CGSI和Maybank看好Sea的长期前景，而DBS则持更谨慎态度

【新加坡】在Sea公布第三季度业绩后，分析师们纷纷下调了其目标股价。投资成本上升、Shopee利润率承压以及数字金融服务部门Monee信贷风险增加等因素，都给其盈利前景带来了压力。

CGS International (CGSI) 在11月11日的一份报告中，将其目标价从195美元下调至115美元，但维持“增持”评级。调整后的目标价较Sea在11月9日77.96美元的收盘价有47.5%的上涨空间。

Maybank Securities将其目标价从150美元下调至126美元，同时维持“买入”评级。其调整后的目标价意味着较同一参考价格有约62%的上涨空间。

与此同时，星展集团研究部 (DBS Group Research) 维持其“持有”建议，目标价维持在85美元不变，这意味着约有9%的上涨空间。

此次估值调整前，Sea公布的第三季度业绩显示，其净收入同比增长34%至5.025亿美元，营收则攀升43.4%至86亿美元。

集团调整后的息税折旧及摊销前利润（Ebitda）同比增长12.5%至9.83亿美元，基本符合市场预期。

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该科技集团还希望通过其新的Sea Cloud业务拓展企业云服务，以加强其在电子商务领域的竞争地位。

为何在第三季度增长的情况下，Sea的目标价仍被下调？

CGSI的分析师 Jacquelyn Yow 和 Then Wan Lin 将其目标价下调主要归因于Sea电商部门Shopee估值方法的变化。该券商已将估值方法从企业价值与销售额比率转向企业价值与Ebitda比率。

他们表示：“尽管Shopee在继续其市场的商业化变现，但在价格竞争力、物流和客户互动方面的再投资，限制了其在2026财年的利润率增长。”

Maybank同样下调了其目标价，以反映更高的投资支出和更渐进的利润率改善。该行将其2027财年和2028财年的营收预测下调了2%，并将调整后的Ebitda预估下调了3%至4%。

该券商表示，Shopee的增长保持健康，但在客户获取和物流方面的支出将继续限制其盈利能力。

星展集团研究部的分析师 Sachin Mittal 指出Shopee增长放缓，其商品交易总额（GMV）同比增长23.3%，低于Sea约25%的全年指引。

他还指出了Monee日益增长的信贷风险，其逾期超过90天的贷款比例从上一季度的1%上升至1.3%。

Mittal补充道：“如果这种情况持续下去，更高的信贷成本将会降低Monee的盈利，并可能导致市场将其估值更多地对标消费贷款机构，而非金融科技公司。”

云业务扩张和Monee上市带来长期潜力

尽管面临短期压力，CGSI和Maybank仍然看好Sea的长期前景，这得益于Shopee的增长和Monee不断扩大的贷款规模。

CGSI预计Shopee的利润率将在2027财年和2028财年有所改善，同时指出Monee可能在一到三年内进行首次公开募股，这将成为一个股价催化剂。

该券商对Monee的估值为293亿美元，并预测其贷款规模在2026年至2028年间将以30%的复合年增长率增长。

CGSI表示：“如果Sea保留相当一部分股权，上市可以改善价格发现机制，并使股东受益。”

Maybank同样认为Monee的潜在上市是释放价值的机会，尽管其上市时机仍不确定。

然而，星展集团研究部则保持更为谨慎的态度，指出Monee的信贷拨备环比增长了22.8%，超过了13.5%的贷款规模增长。该券商警告称，持续较高的信贷成本可能会损害其盈利能力，并对Monee的估值构成压力。

除了Monee之外，Maybank也强调了Sea Cloud的长期前景。

分析师表示：“Sea Cloud是一项重要的长期举措，管理层希望它能成为公司永久性的第四大业务。”

CGSI和Maybank均对Sea在发展其新的、专注于人工智能的企业云平台Sea Cloud时采取的审慎做法表示欢迎。

CGSI表示，基于客户承诺来推进项目应能缓解对巨额前期资本支出的担忧。而Maybank则指出，该业务仍处于探索阶段，尚未获得任何外部企业合同。