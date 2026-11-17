BROKERS’ TAKE

资产变现和更高的股息被视为潜在催化剂

受其子公司更强劲表现的支撑，新电信的基本净利润增长10%，达到14.9亿新元。 图片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】— 在新电信（Singtel）公布2027财年上半年业绩后，分析师们仍对其前景持乐观态度。尽管其报告净利润有所下降，但由于基本盈利的改善，有五家券商维持了对该电信集团的“买入”评级。

马来亚银行证券将其目标价从5.21新元微升至5.22新元。与此同时，星展集团研究部、兴业银行以及银河-联昌国际证券（CGSI）分别维持其5.46新元、5.40新元和5.16新元的目标价不变。

华侨银行集团研究部是唯一一家下调其公允价值估值的券商，将估值从5.75新元降至5.58新元。此举是在该行修正了对新电信的分类加总估值后作出的。

新电信报告称，截至9月份的上半年，其净利润同比下降55%至15.4亿新元，这主要是由于去年同期录得的特殊剥离收益在本期不再出现。

在NCS、Digital InfraCo和Optus的强劲业绩支持下，不包括特殊项目的基本净利润增长了10%，达到14.9亿新元。

运营势头增强

星展银行指出，得益于Optus、Digital InfraCo和NCS的更强劲贡献，新电信的运营公司息税前利润（OpCo Ebit）略高于预期。

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新电信还将其全年运营公司息税前利润的增长指引从此前的中低个位数上调至中高个位数。

星展银行分析师 Sachin Mittal 在一份报告中写道，鉴于上半年的运营公司息税前利润已同比增长8.7%，调整后的指引似乎是可以实现的。

马来亚银行同样强调了新电信各业务线的广泛改善，尤其是在NCS和Optus，同时指出其新加坡业务出现了企稳的初步迹象。

NCS上半年的息税前利润（Ebit）增长了16%，而Optus则录得14%的增长。

马来亚银行分析师 Hussaini Saifee 表示：“我们认为，目前的股价折让越来越低估了其投资组合中所蕴含的质量、增长可见性和资本回报潜力。”

银河-联昌国际证券预计，得益于Optus持续的移动服务重新定价以及新电信新加坡业务的复苏，公司下半年的运营盈利将更为强劲。

银河-联昌国际证券分析师 Prem Jearajasingam 和 Jacquelyn Yow 在一份报告中指出，上半年Optus的每用户平均收入同比增长了4%，而新加坡的移动服务收入在连续七个季度下滑后也恢复了增长。

兴业银行也认为近期的股价疲软是增持股票的机会，理由是NCS和Digital InfraCo的盈利前景更为强劲。

华侨银行分析师 Chu Peng 表示，尽管在修正分类加总估值后下调了公允价值估值，但其仍对集团的运营势头持建设性看法。

数字基础设施和股息带来上行空间

分析师们指出，除了核心电信业务外，新电信不断扩张的数据中心业务和资本管理举措也是其潜在的增长动力。

马来亚银行认为，该集团处于有利地位，能从对人工智能基础设施日益增长的需求中受益，尤其是在电力、融资渠道和成熟客户变得越来越重要的背景下。

Saifee 表示：“总而言之，这些发展趋势应该有利于那些已经拥有资本、可靠基础设施和可信赖客户的运营商。”

银河-联昌国际证券预计，随着客户逐步入驻其已完全签约的大士数据中心设施，来自Nxera的盈利贡献将得到加强。截至9月底，该设施的利用率已达到约14%。

该行还指出，潜在的资本支出降低是自由现金流的一个上行因素。

与此同时，马来亚银行认为新电信在Bharti Airtel中所持的股份存在潜在的估值上行空间，这部分股份约占其分类加总估值的40%。

星展银行将新加坡电信行业的潜在整合视为一个关键的股价催化剂。

在股东回报方面，马来亚银行将其对2027财年至2029财年的每股股息预测上调了2%至4%，这意味着股息率将在4.9%至5.8%之间。

华侨银行强调了新电信20亿新元价值实现股票回购计划的进展，其中约一半已经执行。

兴业银行指出，在新电信90亿新元的中期资本再循环目标中，公司已实现68亿新元，约占75%，并且仍有进一步从其投资组合中释放价值的机会。

该券商表示：“我们看到了进一步资产变现的空间”，并指出可能会减持在Optus、Bharti Airtel和Gulf Development的股份。