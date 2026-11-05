利润率受挤压与成本上升影响2027年前景，分析师下调大华银行目标价

BROKERS’ TAKE

Jefferies将该银行评级下调至“持有”；Maybank逆势上调评级至“买入”

分析师指出，竞争给大华银行的净息差前景蒙上阴影，但贷款增长已达到自2022年第二季度以来的最快同比增长速度。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管大华银行 (UOB) 的财富管理和贷款增长业务有所改善，但分析师们仍下调了其目标价，原因是贷款利润率收缩和运营成本上升预计将对其2027年的盈利构成压力。

CGS International、Citi、Jefferies、Maybank 和 RHB 在大华银行于周三（11月4日）公布第三季度业绩后，均下调了其目标价，但投资建议出现分歧。

Maybank以财富和贷款增长势头改善为由，将该股评级从“持有”上调至“买入”。

在截至2026年9月30日的第三季度，大华银行的财富管理费收入达到了创纪录的2.58亿新元。

Maybank在周三（11月4日）的一份报告中写道：“在利率上升、贷款增长改善以及战略举措执行的背景下，我们认为出现超预期上行惊喜的风险现在更高了。”

RHB周四表示，尽管竞争给大华银行的净息差（NIM）前景蒙上阴影，但贷款增长已达到自2022年第二季度以来的最快同比增长速度。

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该行补充说，其核心费用收入“健康”，且新增不良资产（NPA）环比减少了近一半。

RHB下调了对该银行的盈利预测，但指出大华银行2027财年税后及少数股东权益后利润（Patmi）的增长预测“仍然可观”，并补充说其与同业的估值差距“大到不容忽视”。

大华银行第三季度的净利润为12.5亿新元，低于彭博社（Bloomberg）调查的六位分析师13.8亿新元的共识预测。

由于去年同期基数较低（4.43亿新元），大华银行第三季度净利润同比跃升182.2%。去年同期，由于宏观经济不确定性和特定行业的逆风，该行计提了13.6亿新元的信贷及其他损失拨备，导致盈利承压。

利润率受压

分析师们主要担忧的是大华银行的净息差，这是衡量盈利能力的关键指标。

在大华银行周三的业绩发布会上，其管理层指出，尽管预计2027年的净利息收入将超过今年水平，但全年净息差现可能低于早前1.75%至1.8%的指引。

受融资成本上升的拖累，大华银行第三季度净息差从去年同期的1.82%收窄至1.68%。

Citi分析师Tan Yong Hong表示，大华银行不太可能像其同行那样，在同等程度上受益于利率上升的浪潮。

他表示，管理层“淡化”了该行对新加坡隔夜利率平均值（Sora）上升的敏感度，理由是竞争导致贷款利差收紧、固定利率资产重新定价以及融资成本上升。

大华银行目前预计，利率每变动一个基点，将对其净利润产生300万至400万新元的影响，这使其盈利与DBS和OCBC相比，“与利率的关联度最低”。

Citi重申其“卖出”评级，并将目标价下调至35.30新元。

与此同时，Jefferies的分析师表示，“财富管理业务的增长不太可能足够迅速地抵消净息差压力和更高的投资支出”。该券商将该股评级下调至“持有”，并将其目标价从48新元大幅下调至42新元。

2027年运营开支增加

分析师们还指出，该行给出的2027年运营成本将实现中高个位数增长的指引也令人担忧。

Citi表示，与市场普遍预期的约4%增长相比，这一指引是一个“负面意外”。

Jefferies指出，对于2027/28财年，更高的费用收入被运营支出的增长所抵消有余。

Jefferies的分析师补充道：“我们认为，更重的投资周期增加了执行风险，因为在净息差持续承压的同时，收入必须加速增长才能消化更高的成本。”

同样，CGS International也以运营成本上升为由，下调了对2027和2028财年的盈利预测；该机构指出，在信息技术基础设施和财富管理人员配置方面加快支出将“抑制”近期的股本回报率。

资产质量方面也引发了不同看法。

尽管RHB指出不良资产环比减少近一半，但Citi认为，在“资产质量趋势不明朗”的情况下，较低的不良资产覆盖率，加上不良资产的形成集中在中国大陆、台湾和香港，“很可能让投资者信心不足”。

Jefferies的分析师也表达了类似的谨慎看法。

他们补充说：“鉴于盈利拐点预计在后期才会出现，且（中国大陆、台湾和香港）的风险尚未完全解决，执行风险已经增加。”

周四， 大华银行 股价收于37.81新元，下跌0.63新元或1.6%。