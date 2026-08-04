尽管集团净利暴跌，分析师仍看好“新吉宝”核心业务

BROKERS’ TAKE

星展银行称吉宝提供“独特且无与伦比的价值定位”

撇开其非核心业务的拖累，“新吉宝”上半年净利润增长25%，达到约5.3亿新元，高于去年同期的约4.24亿新元。 图片来源：路透社

[新加坡] 尽管全球资产管理和运营商 吉宝 (Keppel) 的上半年净利润有所下降，但分析师对其核心业务的看法仍普遍乐观。

该集团报告上半年净利润同比暴跌59%至1.55亿新元。拖累来自其非核心资产组合，该组合录得3.75亿新元的净亏损，主要原因是1.65亿新元的遗留钻井平台减值，以及与这些钻井平台相关的利息成本。

然而，多家股票研究机构强调，其持续核心业务（即其所称的“新吉宝”）的运营引擎依然保持良好状态。

星展银行 (DBS) 表示，该集团“作为一家在房地产和绿色工业领域具备开发商和运营商能力的全球资产管理公司，提供了独特且无与伦比的价值定位”。

该行补充说，吉宝在工程领域根基深厚，在资本管理方面有良好记录，并日益成为人工智能驱动的基础设施需求的风向标。

撇开其非核心业务的拖累，“新吉宝”上半年净利润增长25%，达到约5.3亿新元，高于去年同期的4.24亿新元。

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分析师普遍认为，所报告的核心盈利符合预期。

星展银行在其7月31日的报告中指出，这家资产管理和运营商正展现出“盈利质量和股本回报率的改善”。

该研究机构表示：“随着公司专注于将收入来源从基于订单的模式，转向其投资组合资产（房地产、基础设施和数字资产）的费用和回报，这一趋势应会持续。”

融资目标

分析师们强调了一个主要的运营里程碑——吉宝远超时间表地实现了其融资目标。

截至2026年7月底，其资产管理规模 (Funds under management, FUM) 已扩大至1060亿新元，完成了原定于今年年底实现的1000亿新元中期目标。

大华继显 (UOB Kay Hian, UOBKH) 在7月31日的一份报告中表示，吉宝“受到有利的长期结构性趋势支持”，并拥有“作为综合资产管理和运营商久经考验的募资/投资能力和深厚的运营专长”。

该集团的目标是到2030年将其资产管理规模 (FUM) 洗牙至2000亿新元。

星展银行维持其“买入”评级，目标价为13.30新元，并强调“资产管理规模 (FUM) 的增长以及非核心资产的回收/货币化，应能使公司实现其15%的股本回报率目标”。

作为其轻资产策略的一部分，吉宝表示，2026年迄今已完成约17亿新元的资产货币化，并有望实现其20亿至30亿新元的全年目标。

这包括最近宣布的一项计划，将多达10座遗留的岸外钻井平台进行货币化，价值约37亿新元。其中六座计划在今年内剥离，总价值12亿新元。

大华继显也重申“买入”建议，并将目标价从之前的13.23新元上调至13.26新元。该行表示，预计“在KSC发电厂整个半年的贡献推动下，吉宝2026年下半年的核心盈利将更为强劲，达到5.45亿新元（同比增长22.2%）”。

该行补充道：“随着吉宝继续剥离非核心资产，同时为其基金管理业务进行洗牙以实现其2030年的目标，基本面依然乐观。”

吉宝宣布派发持平的中期股息，为每股0.15新元。

星展银行表示：“加上我们预测的每股0.19新元的末期股息和可能派发的0.10新元特别股息，吉宝2026财年的总派息可能达到0.44新元，这意味着4%的收益率。”

与此同时，大华继显表示，据其估计，吉宝在2026年至2028年间可提供4.2%的收益率。