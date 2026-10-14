Anthropic致力于在新加坡落地前沿人工智能模型，并与政府签署协议

Claude开发商正在扩充其新加坡团队；目前暂无在此设立研究部门的计划

这份谅解备忘录并未授予新加坡在Anthropic前沿模型商业发布前的优先使用权，但涵盖了测试和评估工作。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】美国人工智能公司Anthropic正致力于将其最先进的人工智能模型在新加坡落地，并通过与政府就人工智能安全与应用达成一项新协议，深化其在新加坡的业务布局。

Anthropic联合创始人Benjamin Mann在周三（10月14日）的公司新加坡办事处启动仪式上表示：“我们正尽速将前沿模型引入新加坡，但目前尚无具体日期可以分享。”

这家Claude的开发商于周三正式开设了该办事处，这是其继班加罗尔、首尔、悉尼和东京之后，在亚太地区设立的第五个办事处。该公司在9月份已宣布了开设办事处的消息。

该公司还与新加坡数码发展及新闻部（MDDI）签署了一份谅解备忘录，内容涵盖人工智能安全与评估、技术经济影响研究、企业负责任采用以及在公共部门的应用。

该协议由数码发展及新闻部常任秘书Chng Kai Fong和Mann共同签署。

Anthropic的亚细安区域总经理Dale Finlay表示，当公司发现值得关注的事件时，也致力于“在负责任的前提下尽快”与政府分享有关人工智能相关事件的信息。

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Finlay澄清，这份谅解备忘录并未授予新加坡在Anthropic前沿模型商业发布前的优先使用权。然而，它确实涵盖了测试和评估工作。

自2023年以来，Anthropic已与新加坡机构在人工智能安全方面展开合作，包括一个“红队演练”项目，该项目测试了其模型在英语、华语、马来语和泰米尔语中的潜在弱点、有害输出及其他安全风险。

Finlay表示，该公司本周还与新加坡人工智能安全研究所举办了一场会议，培训政府和民间社会的专家如何评估人工智能模型及其风险。

自2023年以来，Anthropic已与新加坡机构在人工智能安全方面展开合作，包括一个“红队演练”项目，该项目测试了其模型在英语、华语、马来语和泰米尔语中的潜在弱点、有害输出及其他安全风险。

Finlay表示，该公司本周还与新加坡人工智能安全研究所举办了一场会议，培训政府和民间社会的专家如何评估人工智能模型及其风险。

扩充新加坡团队

该公司正在扩充其新加坡团队，但拒绝透露目前的员工人数或招聘目标。

截至周三，Anthropic的招聘页面上刊登了至少12个驻新加坡的职位，涵盖销售、财务、市场营销、招聘和研究等领域。

这些职位包括亚太地区的税务、薪资和会计岗位，以及专注于亚细安市场的销售职位和一名区域研究经济学家。

Finlay表示，鉴于公司在公共部门、企业和初创企业中已拥有客户基础，近期的重点是建立公司的市场推广能力。

Anthropic国际业务董事总经理Chris Ciauri表示，其典型的市场布局包括销售、技术售前与售后、客户成功、合作伙伴管理和公共政策等职能。

但该公司目前没有立即在新加坡设立核心研究部门的计划。

他表示：“目前，我们不一定有计划将研究业务带到这里。”

他补充说，随着Anthropic的研究团队对本地人才库进行评估，这种情况未来可能会改变。

Ciauri表示，Anthropic目前也不打算在东南亚其他地区复制其新加坡办事处的模式，公司将利用其销售和客户成功团队来扩大在整个区域的影响力。

本地市场采用率高

新加坡已经是Anthropic最活跃的市场之一。

其最新的Anthropic经济指数显示，在121个国家中，新加坡的Claude使用量（相对于人口）排名第二，其使用量几乎是仅根据人口规模预测水平的六倍。

该公司的客户包括几家新加坡主要机构。

超过1500名新加坡政府科技局（GovTech）的工程师和技术人员已采用Claude Code，而星展银行（DBS）则在软件开发和生产力等领域使用Claude。

新加坡政府投资公司（GIC）正在其投资和企业服务团队中推广使用Claude，而Grab则利用该模型为一个销售助理提供支持，Anthropic称这每季度为员工节省约4万小时。

冬海集团（Sea Ltd）也在客户服务和软件开发等领域使用Claude。

周三的启动仪式举行之际，Anthropic正在准备进行首次公开募股，该公司的估值可能超过2万亿美元。

Mann表示，Anthropic将安全视为一项重要的竞争优势，尤其是在功能更强大的人工智能代理被部署到受监管行业的情况下。

他表示，例如，大型银行不会轻易部署这类模型，除非它们能信任该技术在处理从用户数据到偏见等一系列问题上的表现。