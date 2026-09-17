Jasmin Lau：反人工智能情绪不容忽视

人力部长敦促雇主在招聘、裁员计划及自动化方面对员工更加开诚布公

代理人力部长 Jasmin Lau 敦促雇主给予年轻的应届毕业生“踏上职业阶梯的第一步”。 照片：BT档案照片

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【新加坡】代理人力部长 Jasmin Lau 于周四（9月17日）表示，尽管在工人和年轻学生中可能存在一些反人工智能的情绪，但“这些情绪不容忽视”。

同时担任数码发展及新闻部高级政务部长的 Lau 指出，越来越多的人担心人工智能会夺走他们的工作和抱负，也有一些方面对使用该技术所造成的环境破坏提出了担忧。

她在位于榜鹅数码园的新加坡理工大学表示：“这些是真实的情绪，真实的情感，我们需要做更多的工作来确保新加坡社会的凝聚力。”

她表示，尽管新加坡希望人工智能得到广泛应用，但她敦促雇主就裁员、招聘计划和自动化问题与员工进行公开沟通。

她补充说，面临业务前景疲软的雇主应向员工解释清楚，否则员工可能会将组织变革归因于人工智能。

“不要将沉默的员工队伍误认为是一支顺从的队伍，”她说。“我鼓励各位对自己的员工更加透明化。”

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她是在 SG AI Xchange 论坛的开幕致辞中发表上述评论的。该论坛旨在让商界领袖分享他们在新加坡实施人工智能的经验，包括他们所面临的困难。

自2024年以来，新加坡已设立了近100个人工智能中心。

这些中心通过内部研发，开发出定制的人工智能解决方案，供企业整合到其工作流程和产品中。

这些中心还为本地员工提供结构化培训、学徒机会和参与实际项目的机会。

新加坡经济发展局的一位发言人表示，人工智能卓越中心“刺激了”本地初创企业、云服务提供商、咨询公司和实施合作伙伴的需求。

这些人工智能中心不仅限于技术相关领域。随着企业开始在其工作流程中采用人工智能，消费品和交通等非科技行业也已开始设立自己的人工智能中心。

Lau 表示，政府希望新加坡成为一个“企业可以在强大的合作伙伴和人才支持下，安全地构建、部署和扩展人工智能”的地方。

她在致辞中说：“请继续在此投资你们的人工智能能力，并不断将所学付诸实践。”

勿让应届毕业生掉队

Lau 表示，要将人工智能能力转化为切实的改进，就需要员工具备使用人工智能工具的技能和信心。

正因如此，政府与资讯通信媒体发展局以及数据管理公司 Databricks 于周三（9月16日）启动了一项计划，旨在培训新加坡的两万名员工。

就此，Lau 敦促雇主雇用年轻的毕业生。

她说：“那些对聘用年轻应届毕业生犹豫不决的雇主，请务必这样做，因为他们需要踏上职业阶梯的第一步来开启自己的职业生涯。”

她补充说，那些不确定未来工作将如何演变的雇主，应该对应届毕业生有信心，相信他们能够与时俱进、适应工作变化。

她说：“给他们一些培训，给他们一些行业实践机会，这样他们未来也能成为我们更强大劳动力的组成部分。”