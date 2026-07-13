尽管2025年回报率位居全球私募市场前列，亚太投资者对风险投资热情降温

MSCI报告：2025年亚太地区风险投资回报率达15.3%，在各私募资产类别中高居榜首

地缘政治是亚太地区投资者的主要顾虑，47%的受访者表示这影响了他们的私募市场配置决策。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】尽管风险投资（VC）的回报在2025年有所改善，但投资者对该资产类别的情绪基本保持不变。

指数提供商MSCI的一份报告显示，在全球私募资产类别中，风险投资在2025年实现了22%的回报率，私募股权以13.3%的回报率位居第二，但差距较大。

在亚太地区，风险投资2025年的回报率为15.3%，在各资产类别中位居榜首。而近年来最热门的资产类别之一——私募信贷，同年在亚太地区的回报率仅为5%。

MSCI的数据显示，风险投资在2025年第四季度回报率大幅提升，季度回报率达到7.2%，是自2021年以来的最佳季度表现。该资产类别在2025年实现了19%的内部收益率（IRR），在经历了三年的回报波动之后，也将其推向了业绩榜首。

2024年，风险投资的内部收益率低于5%，而在2023年则为负值。

尽管2025年回报率领先市场，但投资者并未蜂拥进入风险投资领域以乘此复苏浪潮。

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Coller Capital的一项投资者情绪调查发现，对于2026年，投资者对风险投资的配置金额与2025年大致相当。

超过半数（60%）的投资者保持对风险投资的配置不变，而25%的投资者打算减少配置。只有15%的投资者计划在2026年增加配置，略高于2025年的14%。

Coller Capital在其报告中表示：“在亚太地区，选择性的关键在于资本如何部署，而不在于资本是否会继续流入。”

逆全球趋势而行

与此相反，亚太地区的投资者正在继续拓展其投资组合，53%的受访者表示他们希望在未来三年内增加与普通合伙人（GP）的合作关系，从而增加其投资的基金数量。

这与全球趋势背道而驰。在全球范围内，23%的投资者希望在同一时期内减少GP合作关系数量，而39%的投资者则希望维持现有数量。

Coller Capital亚太区负责人Peter Kim表示：“这提醒我们，有限合伙人（LP）群体并非铁板一块，区域性视角正日益成为影响私募市场演变的重要组成部分。”

地缘政治是亚太地区投资者的主要顾虑，47%的受访者表示这影响了他们的私募市场配置决策。这一比例远高于全球37%的平均水平。

Kim说：“这份晴雨表清楚地表明，亚太地区的投资者所面临的考量因素与世界其他地区的同行有所不同。”

私募信贷得到的投资者反响也较为冷淡，计划在2026年增加配置的投资者仅占29%，低于2025年的42%。约13%的投资者计划在2026年减少对私募信贷的配置，高于2025年的12%。

尽管希望增加GP合作关系的数量，但70%的亚太投资者认为新成立的私募信贷基金吸引力较低。

在全球范围内，只有18%的投资者认为私募信贷存在系统性问题，而大多数（53%）投资者认为存在超出最初预期的孤立风险。其余28%的投资者则认为该资产类别的风险符合预期。

Coller Capital的调查报告指出：“投资者对私募信贷的看法似乎比一些媒体报道所呈现的更为细致入微。”