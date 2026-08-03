亚太房地产上半年净利下滑16.8%至940万新元；提议派发每股0.036新元特别股息

净利下滑主要源于一级和二级市场交易量减少

亚太房地产首席执行官 Marcus Chu 表示，新加坡住宅房地产市场受到韧性十足的自住需求、有纪律的供应和稳定的经济基本面的支撑。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 房地产服务公司 亚太房地产 (Apac Realty) 周一（8月3日）公布，截至6月底的上半年净利为940万新元，较去年同期的1130万新元下滑16.8%。

上半年每股盈利从去年同期的0.0314新元降至0.0217新元。总营收从去年同期的3亿4150万新元下滑3.6%至3亿2930万新元。

公司表示，这一下滑主要由于期内新建私人住宅销售、私人住宅转售以及建屋发展局（Housing & Development Board）转售市场的整体交易量下降。

尽管如此，董事会仍提议在上半年派发每股0.055新元的股息，其中包括每股0.019新元的中期股息和一次性的每股0.036新元特别股息。

中期股息的派发率达77.7%，根据7月31日0.58新元的收盘价计算，年化股息收益率为6.6%。

中期股息将在8月26日股权登记日后，于9月4日支付。

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新房销售的贡献同比下降11%至1亿1680万新元，而其他收入同比下降13%至130万新元，主要原因是利息收入减少。

亚太房地产首席执行官 Marcus Chu 表示：“2026年上半年市场状况好坏参半。继2025年下半年一波强劲的新楼盘推出带动私人住宅价格增长后，市场在2026年上半年进入了盘整期。”

在此半年期间，开发商售出4154套私人住宅（不包括执行共管公寓或EC），较去年同期的4587套下降9.4%。上半年，他们售出1343套EC单位，同比增长37.2%。

上半年，私人住宅转售市场录得7407宗交易，同比下降5.1%。同期，建屋局组屋转售交易量为1万2681宗，同比下降7.4%。

Chu 补充道：“新加坡的住宅房地产市场继续受到韧性十足的自住需求、有纪律的供应和稳定的经济基本面的支撑。

“我们预计，在真实住房需求，尤其是来自自住者和换屋改善者的需求的推动下，市场将在2026年剩余时间里保持韧性，并实现温和的价格增长。”

Chu 还指出，近期的政策调整——包括取消符合条件的私宅屋主在换购转售组屋时须遵守的15个月等待期——可能“有助于支持消费者信心和市场的长期稳定”。

预计2026年还将推出七个公寓项目和一个EC项目。ERA预计新房销量将在8000至9000套之间；二级市场预计将录得1万3000至1万4000宗交易。

在业绩发布前，亚太房地产的股价周一收于0.575新元，下跌0.9%或0.005新元。