花旗：亚太家族办公室投资回报领先全球，最看好人工智能投资

该地区回报率超过15%的家族办公室比例最高，是全球数据的两倍以上

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【新加坡】根据花旗财富（Citi Wealth）发布的《2026年全球家族办公室报告》，在区域内强劲的公开股票市场助推下，亚太地区家族办公室今年的投资表现优于全球同业，位居榜首。

该地区年初至今回报率超过15%的家族办公室比例最高，达到26%，是全球数据的两倍。

根据周二（9月22日）发布的报告，他们对未来回报也更为积极，22%的家族办公室目标年回报率超过15%，几乎是全球平均水平的两倍。

亚太地区的家族办公室也是全球最看好人工智能的投资者，80%的办公室将人工智能视为直接投资的主要关注领域，这一比例在所有地区中最高。此外，他们对医疗保健、机器人技术和软件领域也兴趣浓厚。

花旗财富亚洲区综合客户解决方案及全球家族办公室主管Bernard Wai表示：“2026年的调查结果表明，亚太地区的家族办公室格局日趋成熟，其特点是具有企业家思维、机构级别的投资实践以及对全球互联互通的强烈需求。”

他补充道：“亚太地区的家族办公室已发展得日益成熟，需要相应的人才、架构和治理，以支持其类似主权财富基金的投资理念。”

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该地区的家族办公室也报告了对数字资产最高的总体接受度，其中半数表示在采用数字资产方面没有遇到重大障碍。

该调查于2026年6月至7月进行，覆盖了40多个国家的超过350家家族办公室，其中22%来自亚太地区。

人工智能应用程度尚浅

然而，投资人工智能的热情尚未转化为亚太家族办公室自身的深度运营变革。

报告称，实现高级或转型性应用人工智能的家族办公室相对较少。不过，报告也指出，与去年超过半数家族办公室完全未使用人工智能的情况相比，今年已取得良好进展。

在全球范围内，仅有10%的受访者将自己归类为处于高级应用阶段，只有2%的受访者表示人工智能已带来转型性影响并成为决策过程的核心。

亚太地区与北美地区在早期采用方面处于领先水平，大约有十分之四的家族办公室正在积极试行人工智能项目。

另一方面，亚太地区完全没有采用人工智能的比例也最高，为29%，这表明在积极采用者和仍在评估其相关性的机构之间存在明显分化。

报告发现，在将技术应用于业务时，家族办公室主要关注三个领域：运营效率、投资情报和代际偏好。

花旗表示，未来几年的竞争优势可能并非来自对人工智能的试验，而是来自将其成功融入日常工作流程、程序和运营之中。

通胀取代贸易成为首要担忧

在全球范围内，通货膨胀已成为家族办公室最主要的担忧，其关注度远超所有其他宏观经济和市场风险。

近三分之二的受访者将其列为最大担忧，相比之下，2025年的主要担忧是贸易争端和关税。

对亚太家族办公室而言，全球金融体系的稳定性（53%）和市场波动性（52%）是其首要担忧，这两项的关注度显著高于其他地区。

报告指出，这种高度敏感性可能部分源于霍尔木兹海峡的石油封锁，因为运往亚洲市场的石油中有85%需途经该航道。

面对加剧的市场波动，62%的亚太家族办公室采取了主动管理策略，49%实施了对冲策略，这两个比例分别远高于34%和27%的全球平均水平。

花旗财富家族办公室咨询主管Alexandre Monnier表示：“随着我们周围的世界变得日益复杂，家族办公室在构建弹性投资组合、重塑运营模式以及实现专业化方面具有独特优势，从而能够帮助其家族实现宏伟目标。”