他们指出，地缘政治、私募轮的已有收益以及风险披露是其热情降温的原因

一些市场人士认为，在Anthropic周四于纳斯达克上市后，可能会出现更具吸引力的投资切入点。 图片来源：BLOOMBERG

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【新加坡】据报道，Anthropic创纪录的813亿美元首次公开募股 (IPO) 吸引了超过发行量六倍的认购需求，但一些亚洲家族办公室却持观望态度，理由是估值过高，以及上市后可能出现更好的买入机会。

尽管这家人工智能公司的里程碑式上市备受瞩目，但亚洲的家族办公室和财富顾问表示，该公司的大部分增长潜力已在定价中得到反映。

他们同时指出，地缘政治的不确定性以及与该技术相关的风险也需要谨慎对待。

Anthropic于周三（11月18日）将其IPO定价为每股83美元，高于最初70至78美元的指导区间，使这家人工智能公司的估值达到约1.5万亿美元。该公司还将其发行规模从先前预期的8.25亿股扩大至9.8亿股。

Anthropic的股票预计将于周四在纳斯达克开始交易。

总部位于香港的Landmark Family Office首席执行官Cameron Harvey表示，成熟的家族办公室正在采取选择性策略，而不是追逐首日上市的热度。

他指出，对于没有现有仓位的投资者而言，等待交易活动稳定下来在风险回报上更为有利。近期的IPO表现表明，上市后可能会出现更具吸引力的入场时机。

他补充说，投资者应特别关注上市后的价格发现过程以及锁定期满，因为这可能会向市场释放更多股票。

Moomoo Singapore的交易主管Arnold Ho表示，需求主要由大型机构投资者推动，包括据报道来自Nvidia和Altimeter Capital的基石投资，以及强烈的散户兴趣。

他说，现有投资者在配售中获得优先，据报道其中一些以3%至5%的保费提供IPO前股票。他补充说，因此首日流通股数量将受限。

Ho认为，由于初始自由流通股数量有限且开盘需求旺盛，在市场确立交易价格的过程中，可能会出现波动加剧和买卖价差扩大的情况。

他告诫说：“但强劲的认购需求并不保证股价会高于IPO发行价。”

一个可作比较的超大型上市公司是今年6月上市的SpaceX。

其发行获得了超过三倍的超额认购，股价在首个交易日上涨了19%。大约一个月后的7月15日，该股股价跌破135美元的发行价。该股周二收于141.70美元。

新加坡单一家族办公室Lensbridge Capital的创始人兼首席执行官LN Sadani表示，与SpaceX已有的成熟发射和卫星基础设施相比，Anthropic的竞争优势需要更仔细的审视。

他指出，开源模型可能削弱其定价能力，以及这家人工智能公司自身对于计算能力依赖、模型有害行为和法律或监管风险敞口的警告，都是对Anthropic保持谨慎的一些原因。

价值在私募市场中创造

对于一些家族办公室而言，更大的担忧是，参与Anthropic IPO的投资者可能入场太晚，因为公司大部分的估值增长已在其作为私营公司时实现。

新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC)自2025年以来一直是其投资者，最近一次是在5月份共同领投了其650亿美元的融资。据报道，GIC在向该公司投资超过45亿美元后，据称持有其约1%的股份。

新加坡投资公司淡马锡 (Temasek)也投资了Anthropic，这是其专注于深度科技创新的一部分。

Phillip Private Equity首席执行官兼董事总经理Grace Tang表示：“Anthropic的IPO对私募市场和公开市场而言，都是一个里程碑。”

“大部分的价值创造都已在公司私有化时期完成。想要投出下一个Anthropic的家族办公室，需要在IPO之前参与私募成长型股权投资，而不是之后。”

Sadani同样认为此次上市是耐心资本的一个潜在流动性里程碑，但他指出，可观的增长预期已经反映在私募估值中。

然而，Lensbridge Capital并未参与Anthropic的IPO前几轮融资，因为它预计公司上市后会出现更具吸引力的投资机会。

Anthropic在纳斯达克的上市对更广泛科技市场的影响也备受关注，此前该行业经历了一个艰难的月份。 PHOTO: BLOOMBERG

更广泛的科技行业

在科技行业经历了一个艰难的月份之后，此次上市对更广泛科技市场的影响也备受关注。

Tiger Brokers首席市场策略师James Ooi表示，此次IPO可能是对市场对人工智能公司投资意愿的一次重要考验。

与此同时，Harvey形容Anthropic——作为首家公开上市的前沿人工智能模型开发商——是该行业的风向标，而眼下市场正在重新评估未来的盈利预期。

他指出，此次大规模融资将吸收大量机构资本，随着资产配置者重新平衡其在人工智能领域的风险敞口，这可能会给传统软件和大型科技同行带来轮动压力。

Moomoo的Ho也预计，一些在半导体或云股票上有集中持仓的精明投资者，可能会重新审视自己的头寸，为投资Anthropic腾出资金。

“然而，我们不会认为客户会进行系统性对冲，或者这次IPO必然会导致这些股票出现流动性流失。”

单一家族办公室Wellco Capital的首席执行官兼首席投资官Kam Kah Ken指出，近几周他观察到资本从人工智能和半导体领域大举转向非人工智能主题。

尽管如此，他仍然看好该行业。他说：“算力是新的石油，而超大规模数据中心运营商仍承诺在数据中心上投入数十亿美元。”

监管和地缘政治，例如美国对先进人工智能芯片的限制，可能会影响市场流动性。 PHOTO: REUTERS

地缘政治与风险披露

Kam补充说，对流动性更大的消耗将来自监管和地缘政治，这些因素正与更广泛的IPO市场一同发展。

他强调了美国对先进人工智能芯片限制的不确定性，特别是其对服务中国客户的东南亚数据中心的影响。

他说：“在我们身边，最大的公开秘密就是，采用先进Nvidia芯片的东南亚区域数据中心如何服务于Alibaba和ByteDance等大型中国客户。”

“所有新建的区域数据中心都依赖于一个前提，即美国只限制芯片的物理所有权，而不限制中国公司的远程访问。”

随着华盛顿着手收紧对远程访问先进人工智能芯片的限制，这一风险变得更加紧迫，给该区域的人工智能基础设施扩张带来了不确定性。

与此同时，Anthropic自身的风险披露也为潜在股东增添了另一层不确定性。

Ooi表示，这些详尽的披露可能会引入一个传统金融模型难以捕捉的不确定性维度。

“投资者不仅需要评估一个新兴的商业模式，还需要评估一项其长期风险和影响仍难以量化的技术。”