瑞士宝盛：亚洲超富家族下一代在家族企业出售后的计划中话语权最少

估值期望差距也是该地区家族在退出决策期间产生分歧的最主要原因

在瑞士宝盛的一份报告中，为亚洲超高净值（UHNW）家族提供咨询的受访者中，仅有8.4%表示下一代会积极参与退出后的计划。 图片来源：路透社

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【新加坡】一份最新报告发现，继承规划是亚洲超高净值家族的首要任务，然而与其它地区的同辈相比，其下一代在家族企业出售后的决策中 话语权较少。

根据瑞士宝盛的《2026年家族晴雨表》报告，在为亚洲超高净值（UHNW）家族提供咨询的受访者中，仅有8.4%表示下一代会以平等的发言权积极参与实施出售后的策略——这一比例在所有受访地区中是最低的。

该数据在欧洲为13%，中东为16.7%，拉丁美洲为17%。

在亚洲，另有42%的受访者表示会征求下一代的意见，但他们没有投票权；而8.4%的受访者则表示完全不会征求下一代的意见。

报告的调查结果显示，尽管许多亚洲家族正面临首次重大的继承或流动性事件，但年轻一代的家族成员在影响家族企业的重大决策方面可能影响力有限。

此次调查访问了全球约700名专为超高净值家族提供咨询的金融专业人士，其中20.2%的客户主要位于亚洲。

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瑞士宝盛亚洲家族办公室方案及咨询主管 Christos Anagnostopoulos 指出，继承和退出决策往往是同时进行的。

他表示：“家族正在实时面对这些问题。下一代是否愿意接管？他们准备好了吗？如果答案是否定的，又有哪些替代方案？”

报告还发现，在全球范围内，许多家族企业对于出售或向下一代过渡并未做好充分准备。

仅2.3%的受访者表示，他们提供咨询的家族已为传承做好了万全准备，另有12%的受访者认为这些家族基本准备就绪，但仍存在一些小问题。

与此同时，下一代通常仍在积累承担所有权或领导责任所需的经验、信心和视野。

在亚洲，估值期望的差异是家族在做出退出决策时最常被提及的意见分歧来源，其次是对企业未来的看法不一。而在全球范围内，情感上的牵绊是转型中家族企业关系紧张的首要原因。

瑞士宝盛全球财富管理委员会成员兼亚洲区总裁 Jimmy Lee 表示：“在整个亚洲，准备最充分的家族，早在交易提上日程之前，就已将继承规划定为一项共同的战略重点。”

退出后的举措

报告指出，企业一旦售出，通常会出现新的问题，即如何投资、管理这些收益，并将其传承给后代。

全球超过四分之三的受访者表示，他们提供咨询的超高净值家族会在出售企业前，考虑通过退出来维护家族团结。报告指出，这表明出售企业既是一项财务决策，同样也是一项治理决策。

报告补充说，企业出售后，全球近五分之四的受访者将维护家族共同财富列为首要任务。

在亚洲，与家族相关的优先事项中，建立家族传承排在第二位，仅次于继承规划，而个人与家族的成长机会则位列第三。

瑞士宝盛财富规划 – 重要客户与家族办公室服务主管 Maria Eugenia Mosquera 表示：“创始人出售企业后所面临的问题，与一个拥有多个分支和股东的第三代或第四代家族所面临的问题截然不同。”

她观察到：“从企业家到财富所有者的身份转变是一种全新的体验。那些帮助创建成功企业的技能，并不能自然而然地转化为长期管理家族财富的能力。”

单一家族办公室与外部顾问

在亚洲，约75.5%的受访者认为，设立单一家族办公室是家族退出后会选择的路径，这一比例在所有覆盖地区中是最高的。

Anagnostopoulos 说：“（出售后），财富规模变得足够庞大，需要进行机构化管理。而且对于许多家族来说，这也成为了他们的主要收入来源，必须得到妥善管理。”

但家族偏好的模式很少是完全自给自足的。报告发现，与其他地区相比，亚洲家族更倾向于将战略决策权保留在家族内部，同时依赖外部投资专业人士提供专业知识。

Anagnostopoulos 补充道：“除非你是拥有大量资源的大型家族办公室，否则很难在每个资产类别都建立专属团队，同时还要管理法律事务、运营和遗产规划等非投资职能。”

“大多数家族在某些领域都需要借助外部的专业知识。”