更严格的税收规定和对离岸资产的加强审查，增加了产生意外税务责任的风险

当家族将“生意”和“家族资金”视为独立的资金池时，风险便会产生，尽管税法规定适用于所有实体。 图片来源：UNSPLASH

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 随着更严格的税收规定和对离岸资产更强的监管审查，合规要求和意外税务责任的风险随之增加，亚洲的富裕家族正面临越来越大的压力，需要重新评估其跨境财富结构。

税务顾问表示，即使是新加坡的家族办公室，如果其结构中包含属于全球最低税率管辖范围的跨国经营业务，也可能受到15%税率的影响。

Dentons Rodyk & Davidson 高级合伙人 Edmund Leow 说：“如果设立家族办公室实体的目的是持有跨国经营业务，那么它有可能触发15%的最低税率。”

IQ-EQ 亚太区资产所有者主管 Wyn James 表示，当家族将“生意”和“家族资金”视为独立的资金池时，风险便会产生，尽管税法可能会对所有实体的所有权、控制权和会计合并进行评估。

根据新加坡的第二支柱规则，15%的最低税率适用于在过去四个财年中至少有两个财年合并年收入达到7.5亿欧元或以上的跨国集团。

该规则从2025年1月1日或之后开始的财年生效，是一项国际框架的组成部分，旨在确保在新加坡运营的大型跨国公司支付15%的最低实际税率。

虽然这主要是一项公司税，但也可能影响到那些作为符合相关标准的跨国集团一部分的家族办公室。

亚洲规则日趋严格

行业专家表示，随着国际信息共享的加强和报告要求的增加，富裕人士和家族办公室现在必须更仔细地审视其多司法管辖区的结构安排，并适应不断变化的规则。

国际信托、企业、基金和养老金服务提供商 Dominion 的创始人兼主席 Ben Cooke 表示：“欧洲、美国式的合规与监管正进入亚洲各地。”

在11月初举行的亚洲并购会议上，Cooke 指出，许多传统上为吸引外国投资而提供更宽松、更灵活监管环境的亚洲司法管辖区，正越来越多地采用更严格的合规标准。

新加坡国立大学（NUS）商学院会计学副教授 Simon Poh 表示，更严格的离岸税收规则、实益所有权透明度和国际信息交换，已使跨境财富征税受到更严格的审查。

对于资产和受益人分布在多个国家的富裕家族而言，这使得确保其结构符合所涉及的不同税收制度变得更为紧迫。

LGT Private Banking Middle East 首席执行官 Sebastian Goeres 表示，当今全球财富管理的主要挑战是设计出能够在多个司法管辖区保持合规的最精简的法律结构。

他说：“不确定性总是存在的，但如果对某种结构的处理方式有太多的不确定性，那么你可能会因为一个错误而毁掉三四十年的成功事业。”

信托、公司结构还是基金会？

行业观察人士指出，富裕家族在跨代资产转移方面的偏好因地区而异，这部分反映了税收制度的差异。信托、公司结构和基金会是常用工具。

香港信托协会（阿联酋地区）副会长 Jason Tan 表示，信托在亚洲传统上被用于跨代资产转移，客户通常利用信托来实现隐私保护、继承、资产保护和保值。

Cooke 说，亚洲的大部分继承规划是通过信托完成的，但在欧洲和美国，则通常通过公司结构进行，因为在实行全球征税制度的国家，信托受到相当严格的法律限制。

他说：“通过公司结构进行继承规划是完全可能的，具体取决于交易的规模。”

Cooke 指出，在新加坡，移居至此的富裕人士也可以使用如13O计划等在岸免税实体作为其居留策略的一部分，但这些实体的运营成本通常很高，并受到投资限制。

MH/Q 合伙人 Hermione Harrison 表示，在迪拜国际金融中心，基金会可能比信托更适用，因为基金会是独立的法律实体。

相比之下，信托是法律安排，而非独立的法律实体。

Harrison 说，家族不仅需要考虑法律结构，还需要考虑税务责任、资金流向，以及银行是否能理解并为该安排提供服务。

新加坡在不断演变的税务格局中的角色

尽管审查日益严格，但行业观察人士预计，更严格的税务执法不一定会转化为对新加坡私人财富或家族办公室更高的税率。

Rajah & Tann Singapore 合伙人 Vikna Rajah 表示，他预计亚洲私人财富和家族办公室的税务监管环境将持续演变，特别是随着各司法管辖区将其国内框架与国际标准对齐。

他说：“然而，这并不一定意味着将普遍对私人财富或家族办公室征收更高的税率。相反，我们预计将继续强调经济实质，并确保税收优惠支持真实的经济活动。”

经济实质通常指在一个司法管辖区内进行真实的商业运营和决策。

Poh 说：“新加坡在加强合规和经济实质要求的同时，可能会继续保持其竞争力。”他补充说，加强执法并不一定意味着会普遍征收财富税。

展望未来，IQ-EQ 的 James 表示，在决定哪种结构最适合自己时，家族应该从全局着手，而不是零散地考虑各种选项。这些考量因素包括：运营公司、投资工具、信托、基金结构、居住地、继承以及关键决策的实际制定地。

这将焦点从简单地寻求最低税率，转移到家族是否能够证明其结构具有真实的商业实质，并能长期保持合规。

他说：“这就把问题……变成了‘我能证明这个结构背后的实质吗？’以及‘我能年复一年地证明它吗？’”