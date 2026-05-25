Aspial 生活服务产业群以每股0.402新元的价格筹集8480万新元

其中6000万新元来自私募配售，另有2480万新元将通过优先发售获得

Aspial 生活服务产业群的私募配售获得超过两倍的超额认购，并吸引了包括Eastspring在内的投资者。 图片来源：ASPIAL CORPORATION

【新加坡】消费生活服务集团 Aspial 生活服务产业群 周一（5月25日）宣布，已完成一项私募配售，以每股0.402新元的价格发行约1.493亿股新股，筹集资金约6000万新元。

此外，该集团将以相同的发行价进行6170万股新股的优先发售，再筹集2480万新元。这些股票将在新加坡交易所（SGX）上市，并于6月17日开始交易。

该发行价较5月13日在新交所交易的每股0.4375新元的成交量加权平均价，有约8.1%的折扣。

这是Aspial 生活服务产业群在该集团于5月14日要求暂停交易之前的最后一个完整交易日。该股于5月15日恢复交易。

私募配售的股票已于周一上午9时起在新交所上市交易。

DBS、OCBC、SAC Capital和UOB担任此次私募配售的联合配售代理。

此次私募配售获得了超过两倍的超额认购，并吸引了多家机构投资者，包括Eastspring Investments (Singapore)、ICH Synergrowth Fund、JP Morgan Asset Management、Lion Global Investors（作为其客户的投资经理）以及Value Partners Hong Kong。

该公司表示，所筹集的净收益总额将用于支持业务扩张、投资于“典当和担保贷款业务”，以及在机会出现时进行战略收购，并满足一般营运资金需求。

周五，Aspial 生活服务产业群的股价收盘下跌1.2%或0.005新元，报0.415新元。