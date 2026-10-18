The Assembly Place 业务拓展超越共享居住领域，目标到2030年管理一万个房间单元

TOPLINE

从人工智能驱动的空间到跨代共居，这家凯利板上市公司寻求业务多元化

对 TAP 首席执行官 Eugene Lim 而言，社区联系是让成员留在其网络中的关键。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】从预算有限的学生到在职专业人士及年长者， The Assembly Place (TAP) 旨在为处于不同人生阶段的居民提供住宿服务，并随着他们需求的变化将他们留在其网络内。

为实现这一目标，这家凯利板上市运营商正在从其核心的住宅共享居住业务，扩展到多元化的住宿模式，旨在留住成员的同时扩大其业务组合。

截至6月30日，TAP 管理着103处物业的3520个房间单元。未来两年已有2100个房间单元的储备项目，该运营商的目标是到2030年达到一万个房间单元。

在其103处物业中，102处位于新加坡，其唯一的海外物业位于马来西亚吉隆坡。

在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，首席执行官 Eugene Lim 表示，跨足六大居住领域运营，能让 TAP 接触到更广泛的居民群体，并与他们保持联系。

这些领域包括：住宅共享居住、酒店和服务式公寓、学生宿舍、跨代共居、医疗保健专业人员住宿以及外籍劳工宿舍。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

TAP 的成员中有95%是外国人，其中85%年龄在34岁以下。Lim 指出，年轻居民越来越重视社区联系，而不仅仅是一个住处。

这一点体现在 TAP 的学生宿舍组合中，其中两处物业为来自20个国家的近700名国际学生提供住宿。

对一些人来说，他们的居住时间可能会延续到学生时代之后。每月支付约800新元的学生，在找到工作后可以过渡到月租1350新元起的入门级共享居住房间。

Lim 表示，随着收入能力的增长，成员可以搬到更中心或市中心边缘地段，那里带独立卫浴的房间月租高达3200新元。

「你从一个物业搬到另一个物业，但你仍然与同一个社区保持联系。」他说道。

Lim 指出，这种灵活性也为成员在经济不确定时期提供了选择。在过去几年的科技行业低迷时期，面临减薪的员工可以从保费客房搬到更经济实惠的住所，而无需离开 TAP 的网络。

虽然 TAP 没有为长期居住的居民提供正式的忠诚度折扣，但 Lim 认为其社区建设的努力是与那些专注于实体房地产的大型企业相比的一个关键区别。

这种方法也延伸到了 Commune @ Henderson，这是一个通过与 TS Group 的合资企业运营的拥有273个房间单元的跨代社区，TAP 在该合资企业中持有30%的股份。

该物业的入住率达到95%，年长居民的月费平均为3800新元或更高。

根据套餐的不同，服务包括全天候护理、日常生活协助、膳食和客房服务，以及娱乐活动。

房间还配备了跌倒检测和紧急警报系统。

Lim 表示，不同年龄段居民之间的互动是自然而然地发展起来的，而不是通过有组织的活动。

「我们原以为最好的方式是策划破冰游戏，但我们发现，年长者会主动和年轻人交谈，年轻人也和年长者聊天，他们会一起吃饭（makan）。」他说道。

有一次，一位居住在该设施的退休银行家为年轻的金融专业本科生主持了一场职业分享会。「学生们意识到有很多东西可以学习。一旦我们打破了那层隔阂，奇妙的事情就发生了。」

TAP 计划逐步优化居民构成，将年轻居民与年长者的比例从10比1降至5比1。这是为了避免年长者感到在数量上处于劣势，并鼓励居民之间进行更有意义的日常互动。

扩张计划

除了住宅共享居住，TAP 正在将业务扩展到为医疗保健专业人员、外籍劳工和预算有限的旅客提供住宿。

Lim 表示，这些是服务不足的细分市场，提供了增长机会，同时有助于使 TAP 的业务多元化，并减少其对任何单一领域的依赖。

根据与卫生部签订的一份为期10年的合同，TAP 运营着 TSTAP，这是其与 TS Group 的合资企业，TAP 持有20%的股份。TSTAP 为外籍医疗保健专业人员管理着1308个房间单元。

TAP 还通过其持股60%的合资企业 Habitat (与 S11 合作) 进入外籍劳工住宿领域。Lim 表示，这个拥有886个床位的特别建造的宿舍将在每层楼设置公共区域，借鉴了 TAP 在社区生活方面的经验。

在经济型旅游市场，该公司于八月推出了其第八个品牌：Gather House，这是一家位于南桥路63号和65号的保费胶囊旅馆。位于南桥路65号的第一期项目设有72个床位，在试营业后入住率超过了90%。

受其在基督少年军(Boys’ Brigade)的青年露营经历启发，Lim 将这家赤陶主题的旅馆设计为面向年轻旅客，床位价格约为每晚45新元。

位于南桥路63号的第二期项目将增加60个床位，并已获得企业团体和学校的预订，目前正在等待其临时入伙准证。

在海外，TAP 已在吉隆坡试营业 Social on Bangsar，这是一家拥有66个床位的酒店，每晚房价为150至250林吉特（约合37美元）。

科技与生活服务产业群

到年底，TAP 将推出 Algo by The Assembly Place，这是位于芽笼的一个拥有80个房间单元的双栋物业，旨在将住宿与以科技为主题的公共空间相结合。

该开发项目将设有一个人工智能实验室、播客室和共享办公区。该人工智能实验室旨在作为一个共享空间，供居民交流想法和试验人工智能工具，包括通过氛围编程构建应用程序和试验人工智能代理。

TAP 还与人工智能专家合作，举办实践工作坊和活动。Lim 预计该空间将吸引科技专业人士，以及其他有兴趣学习人工智能的居民。房间月租约1600新元起。

在东陵，TAP 持有一家合资企业39%的股份，该合资企业将把 Phoenix Park 改造为一个住宅和健康生活村。

该开发项目占地610,487平方英尺，包括33座受保护的殖民地时期黑白洋房，预计将提供超过700个房间单元、一个 Hyrox 健身房、一个网球学院和多家餐饮店，计划于2027年初开始运营。

TAP 于1月23日在凯利板首次亮相，发行价为每股0.23新元，上市首日收于0.29新元。此后其股价有所回落，主要在0.20至0.25新元区间徘徊。

Lim 表示，他的重点仍然是发展业务和履行承诺，而不是关注短期的市场波动。

公司报告称，截至6月30日的上半年盈利增长，营收同比增长33.9%，至1560万新元。其净利润增长了80.7%，达到220万新元，主要由住宅共享居住和学生宿舍业务驱动。

公司还宣布派发每股0.001新元的中期股息。

Lim 表示，随着共享居住行业的整合，TAP 将对收购采取审慎的态度，并专注于内生性增长。

「在并购中，我们必须管理人员和文化。数字可能看起来不错，但收购历史遗留问题是另一回事。因此，在这方面，我更愿意采取更为谨慎的方法。」他补充道。

周五（10月16日），TAP 股价收盘持平于0.197新元。