Asus获得由HSBC安排的20亿美元贷款，以支持其人工智能发展

这笔集团首笔离岸银团贷款，将用于支持其运营和扩张，同时发展人工智能应用。

Asus表示，将制定一项涵盖云端人工智能、边缘人工智能和实体人工智能的人工智能战略。 照片：REUTERS

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[新加坡] Asus已通过其新加坡全资子公司，获得一笔由HSBC安排的20亿美元银团贷款，用于支持其运营和扩张，包括其在人工智能领域的发展。

HSBC在周一（10月19日）发布的新闻稿中表示，这笔为Asus Global提供的融资是该集团的首笔离岸银团贷款。由于贷款机构需求强劲，该贷款额度得以“扩大”至20亿美元。

Asus首席财务官兼发言人Nick Wu在声明中表示，来自国际贷款机构的支持将有助于该集团深化其人工智能应用，并扩大其全球业务版图。

他说：“世界正在进入一个人工智能超级周期，人工智能应用的需求迅速增长。”他补充道，该集团将继续制定一项涵盖云端人工智能、边缘人工智能和实体人工智能的人工智能战略。

Wu表示：“国际贷款机构对本次银团贷款的支持，将为我们深化人工智能应用和扩大全球业务版图提供坚实动力。”

这笔融资的背景是，各大科技公司正投入数十亿美元用于云端和人工智能基础设施建设。例如，Amazon在今年8月将其在路易斯安那州数据中心的计划投资额从120亿美元增至180亿美元，并增设了第三个园区。

与此同时，Microsoft公布其在截至6月的季度资本支出为410亿美元，其中约三分之二用于购买支持人工智能和其他计算工作负载的处理器等资产。

HSBC表示，该贷款将支持Asus的流动性、财务灵活性、运营和扩张计划。

该银行担任了本次交易的独家协调行、委任牵头安排行兼账簿管理人以及融资代理行。其在台湾、新加坡和香港的团队共同参与了这笔交易。