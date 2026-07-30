澳大利亚监管机构对新电信子公司Optus提起法庭诉讼
该机构指控这家电信公司的澳大利亚子公司于2025年9月18日违反了紧急呼叫服务的相关规定
- Optus表示，公司正在审查诉状，并将在适当时候做出回应。 照片：商业时报资料图
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[新加坡] 国家电信公司 新电信 (Singtel) 的全资子公司Optus Mobile于周四（7月30日）获悉，澳大利亚通信与媒体管理局已向澳大利亚联邦法院提起诉讼。
该监管机构指控，Optus在2025年9月18日共计1005次违反了《2019年电信（紧急呼叫服务）裁定》中的多项规定。
Optus正在审查诉状，并将在适当时候做出回应。
一份声明称：“由于此事现已提交澳大利亚法院审理，Optus 目前不会就此事发表进一步评论。Optus现阶段无法确定任何潜在罚款的固定金额。”
声明补充说，任何罚款最终将由联邦法院决定。
法院将考虑多项因素，并根据所发生的事件，酌情处以其认为适当的罚款金额。
Asean Intelligence
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截至下午12时35分，新电信股价上涨1.5%或0.07新元，报4.68新元。
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