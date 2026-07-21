中国银行获新加坡金融管理局批准 成为主要交易商

该行是首家获得金管局此项批准的中资银行

【新加坡】中国银行 (中行) 新加坡分行已获得新加坡金融管理局 (金管局) 批准，成为主要交易商。

周二 (7月21日) 的一份声明指出，此举意味着该行成为首家获得金管局此项批准的中资银行。

主要交易商是指经新加坡金融管理局批准，专门从事新加坡政府证券 (SGS) 和金管局发行证券交易的中介银行，其主要职责包括做市和承销拍卖。

中国银行在一份声明中表示，这项任命标志着该行在更深入地参与新加坡金融市场和资本市场发展方面迈出了“重要一步”。

该中资银行补充说，作为主要交易商，它将继续加强其全面的金融服务能力，并为“深化中国、新加坡及全球市场之间的资本市场互联互通”做出贡献。

中国银行已在新加坡运营90年。在此期间，该行参与了多项跨境举措，例如通过在新加坡的场外债券业务，为海外机构进入中国债券市场开辟了新渠道。

在2025年举行的第21届新中双边合作联合委员会会议上，该举措被公认为宣布的六项金融合作倡议之一。