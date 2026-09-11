「银行本应提出质疑」：与一马公司案中Jho Low同伙相关的五个星展银行账户

一马公司资产追回工作组称，贷款方是「金融体系的守门人」

【新加坡】与一马发展公司 (1MDB) 相关公司的法庭委任独立清盘人，已向新加坡高等法庭提交索赔声明。声明指出，涉案的五个账户于2013年在星展银行 (DBS) 开立。

一马公司资产追回工作组于周四（9月10日）表示，资金一到账，就追踪到了重大的资金流动。

该工作组在一份声明中写道：“这笔资金在四家公司之间无正当理由地来回转移，并支付给第三方，包括珠宝商、一家私人飞机租赁公司和夜总会。”

这笔资金还被用于支付购买一艘超级游艇的相关款项。

这四个实体是：

Blackrock Commodities (Global)；

Affinity Equity International Partners；

Platinum Global Luxury Services；以及

TKIL Global Investments

根据星展银行周三的一份交易所公告，此前，四家正在清盘的实体及其公司清盘人 Jason Aleksander Kardachi 和 Karnjote Singh S/O Jarmal Singh 已对该行提起诉讼。

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在2013年至2014年间，从一马公司和SRC国际公司窃取的超过10亿新元资金流经了四家公司。

所有四家公司的银行开户文件均将 Tan Kim Loong（又名 Eric Tan）列为唯一受益所有人。

他也是所有五个账户的签字人。Eric Tan 是马来西亚公民，也是 Jho Low 的知名同伙，并担任其代理人。

在2013年至2014年间，从一马公司和SRC国际公司窃取的超过10亿美元资金流经了这四家公司。

资金将「归还给马来西亚人民」

对于几家与一马公司丑闻相关的实体提起的诉讼，星展银行「断然驳回」了其13亿新元的损害赔偿索求。

该银行于周三表示，其「已咨询法律顾问，并……将积极抗辩该索赔」。

该银行补充道：「众所周知，自2018年以来，全球一直在法律顾问的支持下进行与一马公司相关的资产追回工作。在此期间，没有任何针对星展银行的索赔。」

一马公司资产追回工作组表示，银行是「金融体系的守门人」。

该工作组于周四表示：“当没有实际业务的空壳公司像这样循环转移大笔资金，然后再将其支付给奢侈品经销商时，银行本应提出疑问。但这些疑问并未被提出。”

该工作组补充说，由于这笔钱是欠一马公司的，因此这四家公司和法庭委任的清盘人追回的任何款项都属于「为马来西亚追回资产」。

“这是由法庭委任的清盘人提出的正当索赔，任何追回的资金都将归还给马来西亚人民。”

补充报道：Sharanya Pillai