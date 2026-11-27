新产品将另类投资范围从对冲基金扩大至私募股权、信贷、房地产和基础设施

这家华侨银行旗下的私人银行部门计划在2027年将该产品扩展至咨询客户。 照片：BH

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[新加坡] 新加坡银行 (Bank of Singapore) 为其客户推出了一项新的私人市场策略。

华侨银行 (OCBC) 旗下的私人银行部门于周五（11月27日）宣布，推出一项与金融科技平台iCapital以合伙业务形式开发的专有策略。该策略可用于符合资格的全权委托投资组合管理授权， 将客户的另类投资渠道从对冲基金进一步扩大。

该银行计划在2027年将该产品扩展至咨询客户。

该策略的投资范围涵盖私募股权、私人信贷、私人房地产和私人基础设施，旨在为客户提供超越公开市场的更广泛多元化投资。

此举反映了客户对私人资产日益增长的需求。

新加坡银行全球首席投资官Jean Chia表示：“在过去三年中，客户配置于私人资产的资产管理规模（AUM）增长了近60%，这反映出客户对于公开市场以外的、具有韧性的长期投资机会的兴趣日益浓厚。”

根据这项合作，新加坡银行将负责战略性资本配置和投资管理。iCapital将提供技术和平台，以支持这项授权的执行。

iCapital国际业务主管Brooks Entwistle将该产品描述为一个“量身定制的解决方案”，它“让银行能专注于最重要的事情：其投资决策和客户成果”。

Entwistle补充道：“长远来看，我们认为该基础设施有潜力支持遍及整个华侨银行集团网络的更广泛财富管理客户群体。”