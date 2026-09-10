日本央行决策者警告：物价风险或将引发快速加息

近期生产者价格飙升，或将推高消费者通胀

路透社调查的分析师预计，日本央行将于下周加息至1.25%，并于2027年第二季度进一步加息至1.75%。 照片来源：路透社

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【日本福井】日本央行政策委员会成员Kazuyuki Masu表示，鉴于该国宽松的金融环境，如果通胀加速，日本央行最终可能被迫快速加息。他警告称，物价风险的存在巩固了九月加息的可能性。

在下周政策会议前夕发表的一场备受关注的演讲中，Masu并未就未来加息的步伐和时机给出具体暗示，但他警告称，不断扩大的物价压力已将核心通胀推至“非常接近”其2%的目标水平。

他还表示，日本央行必须尽快将实际利率拉出负值区间，这表明了他对过低借贷成本弊端的担忧。

Masu在周四（9月10日）表示，近期生产者价格的飙升值得关注，因为随着企业积极转嫁中东冲突和日元疲软带来的更高成本，这可能比过去更能推高消费者通胀。

他表示，伊朗战争导致的燃料和化学品价格上涨可能会推高运输成本，再加上食品价格的上涨，可能对整体物价产生持久影响。

Masu在一次演讲中表示：“日本的金融环境依然宽松。如果通胀在此加速，我们可能将不可避免地需要快速加息。”

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他补充说，在继续加息的路径上，最关键的是确保核心通胀不会大幅超过2%。

在谈到政策正常化时，他表示：“我坚信日本央行需要进一步提高其政策利率，使其稳稳地落入中性利率的估计区间内，从而确保有必要的灵活性，可以根据经济状况迅速地向任一方向调整政策利率。”

在Masu发表上述言论后，日元兑美元汇率上涨。市场认为，在九人政策委员会中，他对货币政策持中性偏鹰派的观点。

他发表的言论，加上日本央行一系列的鹰派评论以及来自美国财政部长Scott Bessent的压力，共同巩固了市场对日本央行本月将加息的看法。

路透社调查的分析师预计，由于市场对物价压力扩大和日元疲软的持续担忧，日本央行将于下周加息至1.25%，并于2027年第二季度进一步加息至1.75%，这早于此前的预期。

由于下周加息几乎已成定局，市场正密切关注决策者提供的任何线索，以判断日本央行是否会加快加息步伐，改变目前大约一年两次的节奏。

Masu表示，具体的时机和步伐将取决于经济实现日本央行基准情景的可能性，以及油价上涨带来的物价压力、强劲的人工智能相关需求和日元走势等风险。

但他表示，没有迹象表明近期的加息抑制了企业的融资意愿，反而警告称，对企业投资的“潜在过热”感到担忧。

日本央行认为日本即将持久地达到2%的通胀目标，因此在6月份将利率上调至1%，创下31年来的新高。该行在7月份维持利率不变，但鉴于中东战争和日元疲软带来的物价压力日益加剧，暗示近期很有可能加息。

7月份的年度批发通胀率维持在三年高位，随着企业转嫁更高成本，物价压力传导至消费品的可能性增大。日本央行将于周五公布8月份的批发通胀数据。

消息人士告诉路透社，日本央行准备最早于9月加息，并正考虑此后采取更激进的加息措施。

日本央行工作人员的估算显示，日本的名义中性利率（即既不抑制也不刺激经济增长的利率水平）处于1.1%至2.5%的区间内。路透社