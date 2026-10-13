CGS国际上调星展银行评级至“增持”，目标价升至79.50新元

BROKERS’ TAKE

该券商指出，星展银行拥有一流的股本回报率和具吸引力的股息收益率

按星展银行周五收盘价73.36新元计算，调整后的目标价意味着有8.4%的潜在上涨空间。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】CGS国际 (CGSI) 将星展银行 (DBS) 的评级从“持有”上调至“增持”，目标价从77.10新元上调至79.50新元，理由是该行拥有20%的“一流”股本回报率，以及预计2027财年具吸引力的4.8%股息收益率。

按星展银行周五（10月9日）73.36新元的收盘价计算，调整后的目标价意味着有8.4%的潜在上涨空间。截至周二上午11点30分，该股上涨1%，至74.65新元。

CGS国际分析师 Tay Wee Kuang 和 Tan Jie Hui 在周一的一份研究报告中表示，此次评级和目标价上调，是基于他们将该银行的估值与其2027财年的盈利预测挂钩。

分析师补充说，星展银行的收益率超过了新加坡银行业4.3%的平均收益率。

对于截至2026年9月的第三季度，CGS国际预计星展银行将公布净利润28.6亿新元，同比下降3.2%，环比下降7.1%。该券商将业绩收缩归因于2025财年第三季度和2026财年第二季度创下盈利纪录后的高基数效应。

净利息收入在第三季度不太可能出现好转，CGS国际估计该数据将同比下降2.4%、环比下降2.5%至34.9亿新元。

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净息差 (NIM) 预计将同比收窄10个基点 (bps)、环比收窄1个基点至1.86%。这是由于星展银行继续以低于2024年和2025年普遍水平的利率，对其抵押贷款等固定利率资产进行重新定价。

CGS国际估计，星展银行第三季度的贷款环比增长1.5%，部分缓解了息差压力。然而，根据新加坡金融管理局报告的数据，这一增速落后于6月至8月间整个银行体系3.2%的贷款增长。

财富管理

分析师指出，与同期1.3%的商业贷款增长相比，该行业7.8%的消费贷款强劲增长可能更为短暂。

相反，非利息收入预计将保持韧性，同比增长2.9%至24.2亿新元。这主要得益于持续的净新资金流入，推动财富管理费用增长7.4%至8.55亿新元。

即便如此，在美国联邦储备局于2026年9月加息后，整体市场活动有所放缓，从而压低了星展银行财富管理资产的收益率。因此，预计财资客户销售和市场交易收入将从第二季度的历史高点分别环比下滑11.9%和14.7%。

总拨备预计为2.02亿新元，信贷成本从上一季度的13个基点正常化至17个基点。CGS国际还指出，债券抛售带来的估值损失对星展银行的普通股一级资本比率造成了暂时冲击，但鉴于该行投资组合的久期较短，这一影响应是有限的。

主要的评级重估催化剂包括：在即将发布的2026财年第三季度业绩中提供乐观的2027财年指引，以及新加坡隔夜利率平均值 (Sora) 的反弹，后者可能在2026财年末扩大净息差。

下行风险

下行风险包括：宏观经济状况恶化导致需要增加信贷拨备、投资者情绪疲软影响费用收入，以及Sora的持续疲软。

在可持续性方面，CGS国际指出，星展银行在LSEG的综合ESG（环境、社会和治理）评分从2024年的“B”级滑落至2025年的“C+”级，主要受争议事件方面的“D+”评级拖累。

此前，在2026年9月，由法院指定的清盘人代表四家与1MDB相关的公司提起诉讼，索赔约13亿新元。此外，该行还因棕榈油融资问题而长期面临环境方面的审查。

CGS国际表示，虽然这些因素目前尚未反映在估值中，但长期偏离责任融资原则可能会对该股构成长期压力。