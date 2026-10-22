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CIMB明确否认将私有化其印尼子公司Niaga

该集团表示，Niaga仍是其区域布局的“重要组成部分”

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Oct 22, 2026 · 12:04 PM
    • 该声明是在此前有报道引述分析师消息后发布的，这些分析师参加了由CIMB集团首席财务官Khairul Rifaie主持的简报会。
    • 该声明是在此前有报道引述分析师消息后发布的，这些分析师参加了由CIMB集团首席财务官Khairul Rifaie主持的简报会。 图片：ELISA VALENTA, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 针对多家媒体报道称CIMB集团正考虑将其印尼子公司CIMB Niaga私有化的消息，该集团已予以否认。按资产规模计算，CIMB Niaga是印尼第六大银行。

    “CIMB集团明确否认私有化CIMB Niaga的计划，” 该集团在周四（10月22日）的一份声明中表示。“本集团尚未就CIMB Niaga的潜在私有化事宜做出任何决定，也未提交任何正式提案。”

    CIMB补充称，这家印尼子公司仍是其区域布局的“重要组成部分”，且集团仍“致力于”在印尼的业务运营。该集团持有CIMB Niaga约91.4%的股份，其余股份在印度尼西亚证券交易所公开交易。

    该声明发布前，有报道引述了与CIMB集团首席财务官Khairul Rifaie一同参加简报会的分析师。简报会上讨论了三个选项：私有化、二次发售和战略性配售。

    “鉴于Niaga私有化的可能性，投资者的争论焦点在于资本问题，尽管监管障碍很高，” Citi在周三的一份报告中表示。该行在报告中估计CIMB Niaga的隐含估值为9.45亿令吉（2.316亿美元）。

    该报告指出，任何潜在的私有化都将面临“很高”的监管障碍。

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    CIMB周四还表示，将继续以“及时和有条理的方式”满足所有适用的监管指引，包括最低公众持股量要求。

    根据旨在提高印尼股市流动性和透明度的新规，CIMB Niaga须在2027年3月前达到12.5%的最低公众持股量，并在2028年3月前达到15%。目前，这家CIMB的印尼子公司公众持股量约为6.6%。

    在金融服务公司MSCI于10月16日警告称印尼的新兴市场地位受到威胁后，CIMB减持其在Niaga股份的任何计划都可能面临更多障碍。这实际上将意味着印尼股市被双重降级至“独立市场”地位，并已引发印尼股票的大规模抛售。

    该集团的研究部门CIMB Securities向Kiwoom Sekuritas Indonesia的一位分析师表达了类似的评估。该分析师认为，在当前市场条件下，公开发售的可行性较低，这使得私有化成为最具战略性和最可靠的选择。

    CIMB Niaga定于10月28日发布其第三季度业绩，CIMB集团则将于11月25日发布业绩。

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