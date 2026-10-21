星展银行PayLah!在台湾推出二维码支付

此举扩大了该银行在印度尼西亚、马来西亚、泰国和中国等市场的业务覆盖范围

用户可使用 PayLah! 应用程序扫描符合条件的台湾二维码 (TWQR)，在包括夜市、餐馆和商店在内的台湾商户处进行支付。 图片来源：星展银行

【新加坡】前往台湾旅游的本地旅客现在可以使用星展银行 (DBS) 的 PayLah!，在超过25万家商户处付款，这些商户包括夜市、餐馆和商店。此举使星展银行成为首家将客户接入台湾移动二维码支付系统的新加坡银行。

该银行于周三（10月21日）表示，这些商户约占台湾二维码 (TWQR) 支付网络的三分之二，超过三百万的 PayLah! 用户现在可以使用该网络。

此前，其服务已覆盖印度尼西亚的 QRIS、马来西亚的 DuitNow、泰国的 PromptPay 以及全球的银联网络。星展银行表示，其海外二维码支付服务的交易量同比增长了2.5倍，而独立用户数量则翻了一番。

星展银行也一直通过与 Ant International 和腾讯 (Tencent) 旗下财付通全球 (TenPay Global) 的合伙业务，来拓展其海外二维码支付网络。这些合作旨在让 PayLah! 用户能通过 Alipay+ 在超过100个市场进行支付，并能在中国使用微信支付 (Weixin Pay)。

用户可使用 PayLah! 扫描符合条件的台湾二维码 (TWQR)，扫描后，屏幕上将显示以新台币计的金额、汇率以及以新加坡元计的最终金额，供用户在确认付款前查看。

PayLah! 用户目前可以扫描来自 iPass Money、Taiwan Pay、PXPay Plus 和 Easy Wallet 等支付服务商的二维码。到2027年，覆盖范围将进一步扩大，纳入更多商户，包括接受另一家台湾移动支付服务商 JKO Pay 二维码的商户。

星展银行还将在台湾推出“商户扫码”支付选项，允许台湾的主要零售商扫描 PayLah! 用户的二维码。

星展银行消费银行部支付与无抵押贷款主管 Chan Sow Han 表示，该行正与合作伙伴努力为客户引入更多此类系统，以便让海外支付变得简单直接。

从2026年11月16日至2027年1月31日，星展银行还将为符合条件的首次使用海外二维码支付的用户提供高达3新元的现金返还，该优惠适用于在台湾、马来西亚、泰国或印度尼西亚进行的交易，且无最低消费要求。