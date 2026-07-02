DBS与Samsung Securities签署谅解备忘录，推进亚洲财富管理合作

这项合作涵盖四个领域，例如为该新加坡银行的客户提供进入韩国市场的渠道

Samsung Securities总裁兼首席执行官Park Jong-moon（左）与DBS首席执行官Tan Su Shan在签约仪式上。 图片来源：DBS

（新加坡讯） DBS 与Samsung Securities于周四（7月2日）签署了一份谅解备忘录，将在财富管理领域进行合作，以加强对亚洲客户的服务。

双方将探讨四个合作领域。

首先，DBS的客户将能通过投资Samsung Securities提供的解决方案，进入韩国市场。

Samsung Securities的客户也将获得更广泛的全球解决方案，包括享用该新加坡银行的多元资产全球财富解决方案。

其次，在客户联动方面，双方将提供咨询服务，以满足客户的全球财富管理需求。

最后，双方将促进在人工智能及财富管理思想领导力等领域的共同学习和创新发展。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Samsung Securities总裁兼首席执行官Park Jong-moon表示：“通过将Samsung Securities在韩国资本市场的优势与DBS的区域及全球财富平台相结合，我们可以为客户提供一种联系更紧密、更具差异化的财富体验。”

周四发布的声明指出，此次合作的背景是，随着亚洲巩固其作为全球财富管理中心的地位，客户日益寻求专业建议来增长财富和拓展业务。

DBS首席执行官Tan Su Shan指出：“亚洲正迅速成为世界的财富引擎，客户也越来越希望能够无缝地进行跨市场财富管理。”

她补充说，她认为财富管理“仅仅是一个开始”。

“我们希望未来能发挥DBS作为单一银行的全部实力，为客户的财富和业务等各方面需求提供服务。”