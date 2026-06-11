大东方：长期护理不仅是与年龄相关的问题

该保险公司的索赔数据显示，在其一项长期护理计划下，62%的索赔人年龄在50岁以下。

大东方于周四（6月11日）发布的一项新研究发现，虽然大多数新加坡人倾向于选择居家护理服务来满足长期护理需求，但许多人低估了其中涉及的财务和情感压力。 照片：商业时报资料

【新加坡】 大东方（Great Eastern） 发现，在其 GREAT CareShield 保障计划下，截至2026年5月底应赔付的所有与伤害相关的索赔中，近三分之二是由年龄介于30至39岁的工作年龄保单持有人提出的。

该保险公司还发现，近三成的长期残障索赔是由伤害引起的。

这些数据来自2020年10月至2026年5月期间，根据大东方的 GREAT CareShield 计划提出的索赔。该计划是一项附加保险计划，在新加坡全国性的终身护保（CareShield Life）和乐龄健保（ElderShield）保险计划之上，提供更全面的长期护理保障。

该计划最早在投保人无法进行一项日常自理活动时便开始提供赔付和福利。

该保险公司在一份关于长期护理的研究报告中指出，这种一度被认为是遥远且不太可能发生的意外情况，如今已被视为一个“高概率的人生阶段”：每两名新加坡居民中，就有一人可能在一生中的某个阶段身罹重度残障。

一项关键发现是，尽管新加坡正迈入超老龄化社会，但需要长期护理的人群中有相当一部分并不年老：总体而言，该研究中62%的 GREAT CareShield 索赔人年龄在50岁以下。

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大东方董事经理 Kwek-Perroy Li Choo 在周四（6月11日）的简报会上也表示，长期护理并非一个与年龄相关的问题。

她补充说，由于预计约半数健康的新加坡人会因伤病而身罹重度残障，长期护理正成为各年龄段个人和家庭面临的严峻现实。

她指出，残障可能是短期的，持续六个月或一两年，但也可能是永久性的。因此，新加坡人了解自己有哪些财务保障选项至关重要。

例如，大东方将开始为轻度残障提供早期财务保障，并为其保单持有人提供实用的看护福利。

今年7月，大东方将与私人居家护理服务提供商 Care@Homes 合作，为所有 GREAT CareShield 保单持有人及其家人推出居家看护礼宾服务。

Kwek 表示，她在国外工作并见识了其他国家的制度后，意识到新加坡强制推行长期护理保险的做法非常少见。

她指的是终身护保（CareShield Life），该计划默认涵盖1980年或之后出生的公民和永久居民。在此之前出生的人也有资格加入。

许多全球保险公司不提供长期护理保障，因为它是一种高负债、长尾风险的业务。

大东方是在新加坡提供此类保险保障的三家私人保险业者之一，另外两家是 Singlife 和 Income Insurance。

长期护理方面的认知差距

大东方周四发布的研究结果发现，虽然大多数新加坡人倾向于选择居家护理服务来满足长期护理需求，但许多人低估了其中涉及的财务和情感压力。

该保险公司表示，研究结果凸显了公众认知与新加坡长期残障和看护成本现实之间的差距。

研究显示，公众对长期残障的意识从2023年的29%显著上升至2025年的42%。尽管如此，近六成的新加坡人仍未认真考虑过自己可能残障的风险。

这表明，虽然公共教育提高了大众的普遍理解，但尚未转化为实际行动。这也印证了卫生部的调查结果——只有约三分之一的新加坡人购买了附加计划，以加强其基本的终身护保（CareShield Life）或乐龄健保（ElderShield）保障。

线上调查结果

大东方还进行了一项线上调查，访问了1000名年龄介于30至64岁的新加坡公民和永久居民。该调查于2025年12月至2026年1月期间进行，旨在了解他们对残障和长期护理的态度，包括对终身护保（CareShield Life）附加计划的接受程度。

调查发现，当需要长期护理时，新加坡人明显偏爱居家护理服务。68%的受访者更喜欢在家中获得专业护理支持，而不是选择机构护理。

Kwek 说：“我们现在认识到，长期护理不再仅仅是为了满足医疗需求。新加坡人希望在接受长期医疗护理的同时，能够保持自己的尊严。”

“每个人，无论年龄或能力如何，都珍视对熟悉环境的归属感，因此我们看到人们越来越偏爱居家护理服务。”

该研究还凸显了人们对居家护理实际成本的认知差距。受访者估计每月长期护理费用约为2400新元，但护理服务提供商 Care@Homes 指出，实际费用接近每月3500新元。

这些费用远超终身护保（CareShield Life）提供的每月689新元的基本保障金额。

当被问及在发生残障时希望保险公司提供哪些服务时，受访者认为最重要的支持形式是日常护理（61%）、医疗协调（55%）和康复支持（52%）。

近四成的受访者（38%）表示，他们重视从轻度至中度残障阶段就开始的赔付，即当一个人可能无法完成一到两项日常生活活动时。

从看护者的角度来看，受访者认为最重要的援助形式是实际支持，其中排名最高的是往返医疗预约的交通服务（45%）、为看护者提供的暂息护理（37%）以及备用援助（33%）。