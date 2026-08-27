Maybank第二季度利润增长2.4%，受减值拨备减少和非利息收入增加提振

该银行宣布，在截至12月31日的财政年度，派发每份分享计划0.31令吉的第一期中期单层股息

第二季度每分享计划盈利为0.2224令吉，高于去年同期的0.2175令吉。 照片来源：路透社

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【新加坡】Maybank于周四（8月27日）公布，其截至6月30日的第二季度净利润增长2.4%至26.9亿令吉（约合6.68亿美元），高于去年同期的26.3亿令吉。

这使得该银行上半年净利润达到51.7亿令吉，较去年同期的52.2亿令吉下降0.9%。

尽管市场波动对财富管理和资金业务相关费用造成了压力，但第二季度的业绩表现仍得益于贷款净减值拨备的减少以及非利息收入的增加。

第二季度每分享计划盈利为0.2224令吉，高于去年同期的0.2175令吉。

董事会宣布，在截至12月31日的财政年度，派发每份分享计划0.31令吉的第一期中期单层股息，高于去年同期的每份分享计划0.30令吉。这相当于72.5%的股息派发率。

根据该银行的股息再投资计划，每份分享计划中有0.05令吉的可选部分可用于再投资于新的普通股，剩余的每份分享计划0.26令吉将以现金形式派发。

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第二季度，净营运收入同比下降2.3%至75.1亿令吉。

该季度净资金收入增长1.9%至50.3亿令吉，而非利息收入则下滑9.6%至24.9亿令吉。

该季度的营运开销同比下降2.5%至36.9亿令吉，这主要得益于对员工相关成本和营销费用的严格控制。

第二季度，贷款、预付款、融资及其他债务的减值损失拨备下降了26%至3.135亿令吉，去年同期为4.234亿令吉。

上半年，Maybank的净息差同比扩大了10个基点至2.12%。

这得益于在融资成本和贷款定价方面的严谨管理。

截至2026年6月30日，贷款、预付款和融资总额同比增长2.7%至6959亿令吉，而客户存款则达到7009亿令吉。

集团的来往户口与储蓄户口（CASA）比率提升至41.5%。

Maybank表示其保持审慎乐观。在持续的宏观经济和地缘政治发展背景下，该银行将继续在负责任增长与审慎管理资产质量、资本和流动性之间取得平衡。