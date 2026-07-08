新西兰加息25个基点至2.5%，并暗示将进一步加息以遏制通胀压力
随着目前油价回落，决策者预计家庭和企业将获得一些缓解
Sharon Lee
- 自2024年8月以来，新西兰储备银行（RBNZ）已降息325个基点，以支持陷入困境的经济。 图片来源：路透社
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【惠灵顿】新西兰央行于周三（7月8日）将其基准官方现金利率上调25个基点至2.5%，并明确表示，尽管经济复苏依然脆弱，但仍有必要进一步加息以使通胀率回归目标水平。
这一决定符合路透社调查的28位经济学家中22位的预期，他们曾预测新西兰储备银行将加息25个基点。
自2024年8月以来，随着通胀回落，该央行为支持难以获得动力的经济，已累计降息325个基点。
然而，与伊朗战争相关的石油冲击预计已将通胀率推高至远超央行1%至3%的目标区间，迫使决策者在经济复苏不稳的情况下提前加息。
新西兰储备银行（RBNZ）在其附带的货币政策评估声明中表示：“鉴于通胀率仍高于目标，且经济活动预计将增强，可能需要进一步减少货币刺激，才能使通胀率回到2%的目标中点。”
新西兰元上涨0.4%至0.57美元，同时两年期掉期利率攀升5个基点至3.3801%。市场目前已几乎完全消化了10月份再次加息的预期。
该央行表示，未来的现金利率决策将取决于新的数据、价格设定行为以及经济活动的强度如何影响中期通胀压力。
该声明称，年通胀率预计在2026年6月季度达到3.9%的峰值，随后在9月季度降至3.3%。预计到2027年，通胀率将放缓至接近2%的水平。
今年5月，新西兰储备银行曾预测，年通胀率预计将在9月季度达到4.3%的峰值，然后在2027年中期回到2%的目标中点。
声明中表示，此次预测下调“主要反映了油价下跌带来的直接价格影响减小，以及向其他消费品价格传导的效应减弱”。
会议纪要指出，委员会一致认为，尽管在未来的会议上似乎可能进一步上调官方现金利率（OCR），但其时机高度不确定。
这个南太平洋岛国的经济在2025年下半年恢复增长，但其增长势头似乎因中东战争及由此引发的能源冲击而受到削弱。
随着目前油价回落，决策者预计家庭和企业将获得一些缓解，这将在帮助缓解通胀的同时支持经济增长。
新西兰转向紧缩政策的举动反映了更广泛的全球趋势，欧洲央行和澳大利亚储备银行等主要央行纷纷加息，而随着决策者着手遏制通胀，美联储也采取了更为鹰派的立场。路透社
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