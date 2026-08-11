华侨银行在其应用程序中向零售投资者开放铂金和钯金交易

投资者现可以最低0.01盎司的门槛购买这些金属

这项新服务建立在该银行于2021年10月向零售客户推出的数字黄金和白银交易功能之上。 图片来源：OCBC

[新加坡] 华侨银行 (OCBC) 已扩展其移动应用程序上的贵金属交易功能，允许零售投资者交易铂金和钯金条块。

从周二（8月11日）起，大众零售客户可以数字方式投资铂金和钯金，最低投资门槛为0.01盎司。根据上周五的定价，这一微型投资门槛相当于铂金约23新元，钯金约18新元。

这项新服务建立在该银行于2021年10月向零售客户推出的数字黄金和白银交易功能之上。

这些新服务也让本地银行传统上为富裕客户保留的资产变得大众化。

华侨银行集团研究部对这两种金属保持看涨前景，预测到2027年上半年，铂金现货价格将超过2000美元，钯金将突破1500美元。截至2026年6月底，这两种金属的价格分别为1833美元和1389美元。

与黄金不同，黄金价格受央行国库及其作为价值储存手段的地位影响巨大，而铂金和钯金的价格主要由工业应用驱动。

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铂金是汽车制造业产业群、工业流程和氢燃料电池技术中的关键材料，而钯金对于车辆排放控制系统至关重要。

由于这些金属的需求与汽车、工业和清洁能源行业挂钩，加上全球供应链高度集中，它们的价格走势往往与黄金和白银不同。

降低零售投资门槛

将铂金和钯金纳入交易是新加坡第二大银行更广泛战略的一部分，旨在降低零售投资者的门槛。

华侨银行集团财富管理主管 Tan Siew Lee 表示，将零星投资与数字界面相结合，降低了所有客户的入门门槛。

她表示：“我们正在巩固作为领先财富管理机构以及贵金属交易首选银行的地位。”

然而，Tan 也强调了这些新资产的风险状况，并指出铂金和钯金是高贝塔系数（high-beta）金属。

她补充说，愿意承受更高波动性的投资者可以利用这些金属，投资于资源稀缺、工业活动和全球能源转型等交叉主题。

华侨银行补充说，其现有的数字金属平台得到了用户的积极采用。该银行表示，2025年，通过该应用程序投资黄金和白银的客户数量同比增长了2.5倍，并且在2026年的高波动时期，需求依然保持韧性。