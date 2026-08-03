华侨银行携手北京中关村发展集团，旨在吸引拓展亚细安市场的中国科技企业

这项合伙业务使该银行得以触达中关村发展集团网络内的逾14000家科技公司。

华侨银行企业银行国际部主管Roy Tan表示，该银行的目标是为有潜力的中国科技公司提供市场准入、商业网络和金融解决方案，以助其在亚细安地区扩展业务规模。 照片：商业时报档案

[新加坡] 华侨银行 (OCBC) 正与北京国有企业ZGC International合作，旨在争取拓展亚细安市场的高增长中国科技公司的银行业务。

ZGC International负责管理海外资产并提供跨境服务，以帮助这些公司进行全球扩张。

这项于周五（7月31日）在新加坡签署的合伙业务，让这家新加坡第二大银行可以直接接触到ZGC旗下网络中的逾14000家科技公司。

这些公司坐落于遍布中国主要城市的科技园区和创新集群，包括北京、广州、山东和天津。

此举的背景是，中国在一个月前的7月1日实施了更严格的对外投资规定，加强了对跨境资本和技术流动的国家安全审查。因此，与ZGC这样的国有实体合作，可以为华侨银行提供一个经过预先审查并符合这些新合规标准的公司渠道。

华侨银行表示，此举也符合该行更广泛的企业战略，即抓住大中华区与亚细安之间贸易和投资流动变化的机遇。

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在此之前，该行协助在亚细安建立业务的中国新公司数量在2025年同比增长了50%，高于2024年30%的增长率。

瞄准高增长领域

此次合作将避免广泛撒网，而是专门针对人工智能、生命科学与健康、软件服务和先进制造业等领域的公司。

华侨银行企业银行国际部主管Roy Tan表示，该行的目标是发掘有潜力的中国科技公司，并为它们提供必要的市场准入、商业网络和金融解决方案，以帮助它们在整个亚细安地区扩展规模。

他补充说，这项合伙业务的基础是在一年前奠定的，当时华侨银行在吉隆坡向ZGC的高级团队展示了其专注于科技领域的银行服务能力。

与中国科技公司的积极互动已在进行中。今年6月，华侨银行在中关村北京软件园（ZGC Beijing Software Park）举办了一场对接会，与25家人工智能和先进制造业公司进行了交流。双方承诺将定期共同举办活动、互访科技园区以及组织海外商务代表团。

该协议由华侨银行全球商业银行业务主管Elaine Heng与ZGC International副总经理Lu Peng共同签署。

出席签约仪式的还有来自经济发展局、新加坡中华总商会、通商中国和 凯德投资 (CapitaLand Investment) 的代表，凸显了各方协同努力，旨在巩固新加坡作为中国企业海外扩张据点的地位。