华侨银行荣登《福布斯》“世界最佳表现银行”榜首，星展银行位居第二

在这份首次发布的榜单中，这两家新加坡银行在全球银行中占据了前两名的位置

共有来自89个国家的500家银行入围该榜单，榜单共分六个级别，华侨银行和星展银行是唯一入选的新加坡银行。 照片：商业时报资料

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【新加坡】在《福布斯》（Forbes）与Statista共同推出的首份“世界最佳表现银行”榜单中，华侨银行（OCBC）和星展银行（DBS）在全球银行中包揽了前两名。

《福布斯》于周五（9月11日）表示，这项新排名评估了来自标准普尔（S&P）等数据提供商的金融数据、案头研究以及银行提交的数据。

要入围该榜单，金融机构必须是持牌的存款接收银行，其核心业务包括向零售或企业客户提供贷款，并且资产超过30亿美元等。

这些银行随后根据盈利能力、增长和盈利质量、资本和融资弹性，以及资产质量和效率进行评估。这些因素的权重分别为30%、20%、25%和25%。

净息差、客户存款增长指标（三年期）、存贷比和信贷质量等指标被用于评估上述四个因素。

第一级别的全球银行，如华侨银行和星展银行，其总资产均超过5000亿美元。

共有来自89个国家的500家银行入围该榜单，榜单共分六个级别，而华侨银行和星展银行是唯一入选的新加坡银行。

它们的排名高于摩根大通（JPMorganChase，第五名）和招商银行（第四名）等银行业巨头。榜单中有一家香港银行，26家来自中国大陆，17家来自印度。

在亚细安国家中，有六家银行来自印度尼西亚，七家来自泰国，八家来自马来西亚，八家来自菲律宾，12家来自越南。