新加坡会计行业营收增长5.1%至37亿新元，薪资水平全面上涨

新加坡会计与企业管制局表示，人工智能应用是未来三年劳动力发展的首要任务之一

根据新加坡会计与企业管制局 (Acra) 的《2026年会计实体调查》，会计行业的本地员工人数从2024年的16,505人增至2025年的17,027人，增加了522个职位。 图片来源：海峡时报

[新加坡] 随着会计行业在2025年营收增长5.1%（增加1.774亿新元），新加坡各资历级别的会计专业人士薪资中位数均有所上涨。

第一年的审计助理薪资增幅最大，月薪中位数上涨13%至3400新元。其次是第一年的助理，其月薪中位数增长10%至4600新元。

根据新加坡会计与企业管制局 (Acra) 于周三（11月11日）发布的《2026年会计实体调查》，该行业的总营收从2024年的约35亿新元增至2025年的37亿新元。

该调查自2015年起每年进行一次，旨在追踪行业的经济表现和劳动力趋势。今年的报告基于2025年的数据，共收集了238家会计实体的反馈，这些实体占行业预计总营收的92%。

随着行业的扩张，就业人数也有所增加。员工总数从2024年的21,783人增至2025年的22,362人，增加了579个职位，增幅为2.7%。

代理人力部长 Jasmin Lau 周三在新加坡特许会计师协会 (Isca) 2026年大会上发言时表示，会计专业毕业生继续享有强劲的就业前景，这表明雇主认可他们所受培训和技能的价值。

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她说：“会计专业毕业生的就业率高达93%以上，起薪中位数也很可观。”她补充说，该行业仍有超过1200个职位空缺。

在这些职位空缺中，约80%来自审计与鉴证以及商业咨询服务领域。

不断壮大的会计从业队伍

对人才需求的不断增长也伴随着行业内本地专业人士数量的增加。本地员工人数从2024年的16,505人增至2025年的17,027人，增加了522个职位，占员工总数增量的90%。

商业咨询服务以及审计与鉴证是就业增长的主要驱动力，分别增加了327个和301个职位。

行政和支持职能部门增加了65个职位，税务咨询与合规服务增加了51个职位。然而，这些增长被企业支持服务部门减少的165个职位部分抵消。

为帮助企业解决人员短缺问题，同时为专业人士提供更大的灵活性，新加坡特许会计师协会正通过其FlexConnect计划，建立一个有兴趣从事合同工作的会计专业人士人才库。

Lau说：“有员工休长期育儿假或看护假的公司可以引入合格的援助，而需要更大灵活性的专业人士则可以继续发挥其技能。”

她指出，虽然大公司或许能够在内部应对员工长期缺勤的情况，但只有少数员工的小型事务所可能会面临更大的困难。

FlexConnect目前仍处于试点阶段，但Lau表示，她希望该计划能够不断发展壮大。

除了解决当前的人力需求外，该行业还致力于为其员工装备适应不断变化的商业和技术环境所需的技能。

新加坡会计与企业管制局的调查发现，人工智能应用、道德与治理是未来三年劳动力发展的首要任务，有67%的会计实体持此观点。

其次是高级数据分析与可视化 (45%)；信息技术审计 (26%)；估值与财务建模 (18%)；以及可持续发展报告 (18%)。

Lau宣布，新加坡特许会计师协会将与五所理工学院和工艺教育学院签署一份谅解备忘录，在学生进入职场前为他们提供人工智能培训、导师指导和实习机会。

随着新兴技术的使用为审计师和会计专业人士带来了新的考量因素，新加坡会计与企业管制局也将发布关于审计数字资产的实务指南。

今年早些时候，新加坡特许会计师协会和新加坡资讯通信媒体发展局共同推出了AIxAccountancy，这是一项面向会计和金融专业人士的人工智能应用能力计划。

Lau指出，该行业已经多次适应技术变革，从纸质账本到电子表格及其他数字工具的演变便是例证。

她说：“每一次，工具都在变，但这个行业的核心职责始终未变：那就是让人们对数字充满信心。”

商业咨询服务引领营收增长

会计行业的营收增长体现在大多数不同规模的公司中，尽管扩张速度各不相同。

四大会计实体（即Deloitte、PwC、EY和KPMG）贡献了最大的绝对增额，营收增加1.049亿新元，增幅为4.3%。

大型会计实体的营收增长了4790万新元（9.3%），中型公司的营收增加了1990万新元（12.9%）。小型公司营收增加1310万新元，增幅为5.6%。

微型会计实体是唯一出现下滑的类别，其营收下降了840万新元，降幅为6.2%。

商业咨询服务是营收增长的最大驱动力，其收入从2024年的8.917亿新元增长了1.151亿新元，增幅为12.9%。

审计与鉴证服务紧随其后，其营收在2024年17亿新元的基础上增加了5810万新元，增幅为3.3%。该业务板块仍然是行业最大的服务类别，贡献了近一半的总营收。

税务咨询与合规服务也实现增长，在2024年6.367亿新元的基础上增加了1940万新元，增幅为3%。

相比之下，企业支持服务营收有所下降，从2024年的2.076亿新元降至2025年的1.924亿新元，减少了1530万新元，降幅为7.4%。