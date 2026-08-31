新加坡和印度尼西亚正式启动本币交易框架

指定的交叉货币做市商可以印尼盾和新元结算双边交易

新加坡金融管理局和印度尼西亚银行表示，该框架的一个主要特点是促进印尼盾和新元之间的直接报价。 照片：路透社

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（新加坡）新加坡和印度尼西亚已启动一个框架，允许两国之间的双边交易以各自的本国货币进行结算。

该本币交易框架由新加坡金融管理局和印度尼西亚银行联合推出，旨在支持双边贸易，并推动在亚细安内部交易中更广泛地使用本币。

双方指定的交叉货币做市商（ACCD）将为以印尼盾和新元进行的经常项目交易、直接投资交易和跨境支付的结算提供便利。

新加坡本地银行——DBS、OCBC和UOB——是该城邦的指定交叉货币做市商。印尼方面指定的银行包括Bank Mandiri、Bank Central Asia和Bank Negara Indonesia。

两国央行在周一（8月31日）的声明中表示，该框架预计将为企业和其他用户在使用本币货币对进行交易时提供更大的灵活性，同时降低他们的汇率风险和成本。

该框架的主要特点包括促进印尼盾和新元之间的直接报价，以及实施相关规则和条例以加强本币的使用。

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该框架的建立，是基于两国央行于2022年8月签署的一份谅解备忘录，以及于2026年4月就该框架操作指引达成的一项协议。

OCBC全球市场部主管Kenneth Lai表示，该银行现在可以为在印尼有业务的客户提供印尼盾和新元之间的直接兑换服务。

他补充说：“因此，我们预计客户会对这类服务产生更多兴趣，包括针对该货币对的对冲服务。”

UOB副主席兼集团首席执行官Wee Ee Cheong表示，通过该框架，银行将能协助客户在区域业务中使用本币。这将有助于推动两国间更大规模的双边贸易，同时促进区域内更深层次的金融一体化。

DBS全球金融市场外汇主管Li Zhen指出，该行被指定为新元-印尼盾货币对的指定交叉货币做市商，扩大了其业务能力。

“这将为企业提供更好的市场准入，以及在对冲外汇风险时提供更多选择。”

多年来，DBS与UOB和OCBC一样，一直都是离岸人民币-印尼盾货币对的指定交叉货币做市商。