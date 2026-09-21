瑞银CEO Ermotti在议会投票前警告勿实施过严资本规定

瑞银首席执行官Sergio Ermotti表示，政府计划要求该行以100%的普通股权一级资本支持其海外业务部门，这一要求过于严苛。 照片来源：REUTERS

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【苏黎世】在周日（9月20日）发表的一篇采访中，瑞银首席执行官Sergio Ermotti警告议员，不要对这家瑞士银行实施过于严苛的资本要求。几天后，议会将进行一项关键投票。

瑞士议会上议院定于周三就2023年Credit Suisse倒闭后为瑞银制定的新资本规则的严格程度做出决定。

随后，在瑞士当局策划的一次紧急收购中，瑞银收购了其陷入困境的竞争对手。

政府表示，为保护纳税人免受另一场危机的影响，有必要加强监管，并已提出相关提案。据称，这些提案将要求瑞银额外持有200亿美元的资本。

Ermotti告诉《新苏黎世报》（Neue Zuercher Zeitung），瑞银可以接受一定程度的规则收紧，但他表示，政府要求该行以100%的普通股权一级资本（Common Equity Tier 1）为其海外业务部门提供支持的计划过于严苛。

Ermotti说：“认为额外成本将只由股东承担是错误的。客户和员工也将受到影响。”

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上个月，上议院一个委员会达成了一项折衷方案，允许瑞银以成本较低的额外一级资本（Additional Tier 1 capital）来满足其海外业务部门一半的要求。瑞银计算，若选择该方案，将需要筹集130亿美元的额外一级资本（AT1 capital）。

Ermotti表示，这对银行来说将是痛苦的，但尚可为之。

在周四的上议院辩论中，有迹象显示一些议员倾向于另一项折衷方案，即要求瑞银以90%的普通股权一级资本（CET1 capital）支持其海外业务部门，这对该行而言成本将高昂得多。

Ermotti表示，这个选项太过分了。

他说：“我们可以忍受一只眼睛被打青，但两只眼睛都被打青外加鼻子骨折就太过分了。然而，要求90%或100%的资本支持就相当于这样。”

在他发表此番言论之前，瑞银董事长Colm Kelleher曾表示，如果新规过于严苛以致银行无法竞争，那么瑞银将需要认真考虑其在瑞士的未来。

Ermotti还表示，瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士国家银行对Credit Suisse的倒闭负有一定责任。两者均未立即回应置评请求。REUTERS