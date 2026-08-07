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受交易量增长提振 大华继显上半年净利润飙升66%至1.647亿新元

上半年每股收益为0.1686新元，高于此前的0.106新元

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Aug 7, 2026 · 06:21 PM
    • 证券经纪公司大华继显表示，预计未来12个月市场状况将保持利好。
    • 证券经纪公司大华继显表示，预计未来12个月市场状况将保持利好。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

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    【新加坡】 大华继显 (UOB Kay Hian) 公布，在截至6月的2026财年上半年，其净利润飙升66%，达到1.647亿新元。这一数字较去年同期的9920万新元有所增长，主要得益于交易量增加和营收增长的推动。

    根据周五（8月7日）发布的交易所公告，该证券经纪公司报告其2026财年上半年营收增长41.8%至4.811亿新元，去年同期为3.391亿新元。

    佣金和交易收入增长51.6%，从2025财年上半年的2.067亿新元增至3.132亿新元。

    利息收入增长19.9%，从1.144亿新元增至1.373亿新元；其他营业收入则增长69.6%，从1810万新元增至3060万新元。

    该集团在此期间还录得960万新元的净外汇收益，扭转了2025财年上半年净外汇亏损1640万新元的局面。

    然而，随着业务增长，支出也有所增加。

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    由于交易量增加，佣金支出相应增长33.5%至6880万新元，而员工成本则上升40.6%至1.429亿新元。

    由于融资需求增加，财务费用增加了一倍以上，达到3730万新元。

    上半年每股收益为0.1686新元，高于此前的0.106新元。

    截至2026年6月底，每股净资产值为2.385新元，而截至2025年12月31日为2.3299新元。

    与去年同期一样，公司未宣布派发本半年度的中期股息。

    前景展望

    在评论市场状况时，大华继显指出，新加坡金融管理局推出的市场发展举措持续支持本地投资者的参与。

    在香港，首次公开募股（IPO）活动的复苏以及沪深港通交易量的强劲增长，主要得益于投资者对中国科技、人工智能和先进制造业的浓厚兴趣。

    展望未来，该集团表示，预计未来12个月市场状况将保持利好，但围绕美国利率前景、人工智能相关投资和地缘政治发展的不确定性，可能会导致市场持续波动。

    该集团补充说，将专注于拓展其财富管理业务，同时保持严格的成本控制和风险管理。

    该股周五收于4.14新元，下跌0.7%，即0.03新元。

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