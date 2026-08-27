大华银行为其里程碑式的12亿美元双档欧元担保债券发行定价

该银行表示，这是亚洲发行人首次进行此类债券发行。

本次交易获得了“异常强劲”的需求，并获得约四倍的超额认购。 图片来源：《商业时报》资料图

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【新加坡】大华银行 (UOB) 于周四（8月27日）表示，该行已为其10亿欧元（12亿美元）的双档担保债券交易定价，这是亚洲发行人首次进行此类发行。

这批债券分为两年期和五年期两种，在银行150亿美元的全球担保债券计划下发行，旨在吸引广泛投资者需求的同时，也为银行优化了期限管理。

这也标志着自2023年以来，亚太地区发行人首次发行两年期欧元担保债券。

大华银行表示，此次发行获得了“异常强劲”的投资者需求，反映出优质机构投资者的鼎力支持。

发行后四小时内，综合订单总额峰值超过42.5亿欧元，最终订单总额收于约39亿欧元，这意味着获得了约四倍的超额认购。

强劲的需求使大华银行得以在初始指导价的基础上收紧定价，其中两年期债券定价收紧了八个基点，五年期债券收紧了六个基点，从而让银行锁定了“处于历史低位的融资利差”。

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两档债券的预计发行日期均为9月8日。

债券的本息支付由Glacier Eighty公司担保，该担保由从大华银行购买的贷款组合及其他资产作为支持。

预计这批债券将获得穆迪投资者服务公司 (Moody’s Investors Service) 的Aaa评级以及标准普尔评级服务公司 (Standard & Poor’s Rating Services) 的AAA评级。

两种期限

本次发行平均分为两种期限。第一档是5亿欧元的担保债券，将于2028年9月8日到期。这批债券的固定年票息率为3.118%，每年末支付。

两年期债券的定价为中间互换利率加上七个基点，该定价比较新加坡二级市场的可比水平低了约五个基点。新发行保费估计为负一至两个基点。

期限较长的另一档为5亿欧元担保债券，将于2031年9月8日到期。这档五年期债券的固定年票息率为3.342%，每年末支付，其定价为中间互换利率加上24个基点，预计新发行保费为零个基点。

大华银行表示，双期限策略也成功吸引了多元化的投资者群体。其中，两年期债券获得了20亿欧元的订单，这一定位旨在迎合当前市场对较短期限的偏好。

银行司库主导了这档债券的认购，获配56%；其次是资产管理公司，占20%；中央银行和官方机构占12%；其他投资者占12%。

相比之下，获得19亿欧元订单的五年期债券则吸引了传统的实钱投资者。资产管理公司获得了该档债券41%的份额，中央银行和官方机构占26%，银行司库占23%，其他投资者占10%。

周三，大华银行股价下跌0.4%，收盘报40.95新元，下跌了0.16新元。