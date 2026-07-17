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大华银行股价在连月上涨后下跌3.8%

星展银行和华侨银行股价也双双下跌，但跌幅较为温和，分别为0.6%和1.3%

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 17, 2026 · 10:24 AM — Updated Fri, Jul 17, 2026 · 05:29 PM
    • 7月17日开盘后的首几分钟内，大华银行股价一度下跌1.66新元至41.84新元。
    • 7月17日开盘后的首几分钟内，大华银行股价一度下跌1.66新元至41.84新元。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 大华银行 (UOB) 股价于周五（7月17日）下跌3.8%，结束了自四月底以来的稳步上涨势头。

    该股在开盘后的首几分钟内一度下跌1.66新元至41.84新元，逆转了过去两个月上涨约21.6%的势头。

    新加坡另外两家银行—— 星展银行 (DBS) 华侨银行 (OCBC) ——的股价也双双下跌，但跌幅较为温和，分别为0.6%和1.3%。

    Citi周五表示，市场在消化大华银行资产质量好转的预期方面一直“过于乐观”，并将其列入为期30天的负面催化剂观察名单。

    Citi分析师 Tan Yong Hong 指出：“近期大华银行股价的重估，主要是由空头回补以及多头基金弥补其低配头寸所驱动。

    “与此同时，针对华侨银行的空头仓位正在增加，这很可能是基于其估值的考量。”

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    他补充说，星展银行和华侨银行的第二季度盈利预计将略高于预期。与此同时，若不计一次性收入，大华银行的盈利可能会不及预期。

    与此相比，星展银行和华侨银行的非利息收入预计将增长约20%，而大华银行则可能因“信用卡支出和财富管理业务占比较低”，而出现“增长乏力”的情况。

    本地银行股已大幅上涨

    过去一周，三大本地银行的股价飙升至创纪录水平，推动海峡时报指数（Straits Times Index）创下新高。

    这一涨势也帮助星展银行于周一市值突破2000亿新元大关，成为首家达到此里程碑的新加坡上市公司。

    尽管分析师告诉《商业时报》，由于投资者在8月银行第二季度业绩公布前乐观情绪升温，这轮涨势可能还有更多上行空间，但周五的行情让这一看涨前景受到了些许考验。

    Macquarie Capital的亚细安股票研究主管 Jayden Vantarakis 表示：“我们正进入一个我们相信新元利率将提供支撑的环境，这有利于改善净利息收入，同时非利息收入也将持续强劲。”

    Tan Nai Lun 协助报道

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