报告称，价值7万亿美元的数据中心热潮正在亚太地区造成保险缺口

在电力、建设、运营、网络安全和停机方面存在相互关联的集中风险

经纪商Howden表示，一些大型数据中心的保额价值已超过保险市场在单一保单下所能轻松承保的范围。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 为亚太地区迅速扩张的数据中心行业提供保险正变得日益困难。

全球保险经纪商Howden指出，该行业在电力、建设、运营和网络安全方面存在广泛的相互关联和集中风险，而停机时间则是一项重大的业务风险敞口。

这种扩张的部分驱动力来自于对人工智能基础设施投资的增长。全球承保商Advanced Technology Assurance援引2026年的数据报道称，到2030年，全球预计将在支撑人工智能的实体基础设施上投入约7万亿美元。

这一金额超过了除美国和中国以外任何一个国家的国内生产总值。

投资规模的扩大导致对保险承保能力的需求日益增长。然而，Howden表示，一些大型数据中心的价值已经超出了保险市场在单一保单下可以轻松承保的范围。

因此，承保范围通常分散给数十家保险公司和再保险公司。

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Howden亚洲首席客户官Hamish Ravindran在周三（10月7日）的媒体午餐会上表示：“服务中断是目前一个巨大的未受保缺口。在我18个月的寻觅中，只有三家保险公司接近于找到针对服务中断的解决方案。”

近一半（45%）的重大服务中断可归因于电力故障。

在某些情况下，服务中断可能源于操作失误，例如有人意外关闭电源。由此造成的电力损失可能使数据中心运营商面临重大的合同责任，特别是当他们向客户承诺了严格的正常运行时间要求时。

尽管存在广泛的冗余设计，这些风险依然存在。Howden在对标普全球（S&P Global）旗下451 Research整理的数据进行分析后发现，超过98%的亚太地区数据中心系统都内置了冗余容量。

服务中断仍可能由不涉及物理损坏的系统故障引起——这对传统的保险解决方案构成了挑战，因为这些方案通常依赖物理损坏作为理赔的触发条件。

市场目前正在开发替代解决方案，包括参数保险，特别是针对零售和批发提供商。这些提供商约占亚太地区数据中心的四分之三，并对多个客户负有正常运行时间的承诺。

Hamish表示，尤其是在吸引主要超大规模云服务商和其他大型科技公司入驻其设施的竞争中，此类承诺可能使运营商面临重大的合同责任。

责任风险

随着一些市场的数据中心供需平衡趋紧，大型科技客户在合同谈判中拥有更大的议价能力。

Hamish说，这导致数据中心合同中出现了“更具惩罚性的合同责任”条款。

随着一些市场的数据中心供需平衡趋紧，大型科技客户在合同谈判中拥有更大的议价能力。

Hamish说，这导致数据中心合同中出现了“更具惩罚性的合同责任”条款。

他补充说，在亚洲部分地区，由于商业环境的诉讼风险相对较低，责任风险敞口可能不那么显著。

在美国和澳大利亚等市场，这种风险更为突出，那里的数据中心运营商面临着日益增多的法律和社区反对声音。

这些担忧涵盖了从水电消耗到大型数据中心开发对周边房产价值影响的各个方面。

Howden发现，尽管导致受保责任损失的案件相对较少，但自2021年以来，涉及数据中心的重大诉讼和仲裁数量增加了两倍多，这与人工智能投资的加速增长同步。

除了服务中断和责任风险，Howden还指出了构成数据中心保险市场的另外四个关键风险领域：

建设；

自然灾害；

电力供应；以及

网络和地缘政治风险。

Howden亚洲数字基础设施业务区域总监Zoe Zhang在午餐会上表示：“我们之所以如此重视这六大关键风险，原因在于，如果你追踪过去九到十年数据中心的增长，仅新建项目的复合年增长率就达到了18%。”

“从实质上讲，这意味着过去10年新建的数据中心数量是2016年时的四倍半。”

她补充说，数据中心的规模也在增长。2016年，新建数据中心的平均面积为14.1万平方英尺，而现在已达到23.6万平方英尺——约等于三个足球场的大小。

她指出：“无论是面积还是规模，都在以相当快的速度增长。”

这种扩张也增加了地缘政治风险敞口。到2025年，在2020年至2024年间累积的数据中心容量中，有60%将位于全球冲突区10至15公里范围内。Howden补充说，这一容量是2015年至2019年间记录总量的四倍。