Macquarie：为何大华银行将从新元利率走强中获益最多

BROKERS’ TAKE

该银行将从改善的新元利率中获得最大提振

大华银行的市盈率比星展银行和华侨银行的平均水平低约28%。 照片：TAY CHU YI, BT

[新加坡] Macquarie Equity Research表示，在本地银行中，大华银行 (UOB) 提供了最高的上涨潜力，因为它存在“显著的估值折扣”，并且拥有更强的杠杆效应，能够从改善的新元利率中获益最多。

截至9月30日，三个月复合新加坡隔夜平均利率 (SORA) 约为1.4%，而年初时为1%。由于美国联邦储备局的鹰派立场导致美元走强，该利率预计将在2027年第一季度进一步升至约1.44%。

Macquarie的Jayden Vantarakis在周四（10月1日）的报告中表示：“虽然所有三家新加坡银行都从改善的新元利率中受益，但大华银行是这一主题中杠杆效应最强的，其43%的贷款为新元贷款，66%的收入来自净利息收入。” 相比之下，星展银行 (DBS) 和华侨银行 (OCBC) 的这两个数字分别约为37%和58%。

大华银行的市盈率也比星展银行和华侨银行的平均水平低约28%，其市净率则低约49%。此外，其上涨潜力（包括股息）达到12%，是其同业5%的两倍以上。

Macquarie对这三家银行均给予“跑赢大盘”评级，并表示在本地银行中，其偏好顺序为大华银行，其次是星展银行和华侨银行。

星展银行的支撑因素包括超过18%的股本回报率、强劲的资本管理，以及利率上升环境对利息和手续费收入的利好。Vantarakis表示，华侨银行则继续受益于“在其集团财富管理业务中显而易见”的积极势头。

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他补充说，更陡峭的收益率曲线和有利的利率将为所有本地银行的财富管理和净利息收入提供支持。

与此同时，RHB在周五的一份报告中将华侨银行的目标价从32.85新元上调至33.70新元，理由同样是基准利率的上升趋势。这可能为新加坡银行业的营业收入提供“另一个增长动力”，而近几个季度该收入主要由非利息收入推动。

贷款增长

Macquarie指出，8月份新加坡整体商业贷款环比增长1%，其中金融机构贷款增长2.3%，建筑业贷款增长0.9%。运输业贷款增长了1.9%，而制造业产业群贷款则下降了3.4%。

8月份，抵押贷款环比增长0.7%，尽管开发商售出的房屋数量减少了79.1%，仅为153套。由于农历七月期间缺乏新楼盘推出，该数字也同比下降了92.2%。今年的农历七月比2025年提早了两周。

信用卡贷款环比增长1.9%，而存款增长0.7%。活期存款增长1.5%，定期存款增长0.6%，储蓄存款则下降0.3%。

低成本的来往户头与储蓄户头 (CASA) 存款比率为48.8%，环比上升0.1%。银行业的存贷比为71.6%，上升了1.3个百分点，创下三年多来的最高水平。

商业贷款总额同比增长约16%。