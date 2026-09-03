日本央行会议在即 日元交易员警惕假日干预风险
日本在过去一个月耗资创纪录的964亿美元以支撑日元。
Sharon Lee
- 周四（9月3日），日元一度上涨0.5%，至157.99。 图片来源：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在日本央行（BOJ）即将召开的政策会议前后，日元交易员正高度警惕可能出现的干预。会议结束后将迎来为期三天的假期，这为当局在交易清淡时采取行动提供了机会。
周四（9月3日），由于交易员开始消化日本央行下次会议将加息超过25个基点的预期，日元一度上涨0.5%，至157.99。
日元在周三纽约交易时段也一度上涨1.2%，这凸显了在日本央行9月18日政策决议前的市场紧张情绪。市场普遍预计届时该央行将会加息。
今年4月，日本当局等到长假期间才出手干预外汇市场，这是自2024年以来的首次。
投资者目前猜测，在日本央行政策会议后不久开始的“白银周”假期期间，日本可能会采取类似策略。
澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）策略师 Samara Hammoud 表示：「白银周可能会给日元带来更多不确定性，主要是因为假日期间流动性可能较为稀薄。」
「随着时间推移，美元兑日元汇率很可能再次测试干预前的高点。如果这种情况迅速发生，尤其是在日本央行会议前后或之后，新一轮干预的风险将大幅上升。」
尽管日本在过去一个月耗资创纪录的964亿美元以支撑日元，但由于油价高企以及与美国的巨大利差，日元仍面临压力。
美国的支援加强了此次干预的效果，这一额外因素也向投机者强调了不要做空日元的警告。
日本财务部长 Satsuki Katayama 和美国财政部长 Scott Bessent 表示，如有必要，他们准备好毫不犹豫地再次入市干预。
投机性仓位正转向对日元不利，对冲基金在干预后初步削减看跌押注后，又重新建立空头头寸。
在Bessent 加大对日本加息的公开施压之后，日本央行的会议也带来了异常尖锐的金融市场动荡风险。
若不听从 Bessent 几乎不加掩饰的加息呼吁，如今不仅会让交易员感到意外，还会导致日元暴跌。
投资者也将关注美国联邦储备局（美联储）的政策会议，该会议将在日本央行会议前几天举行。
在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度会议上，主席 Kevin Warsh 警告称通货膨胀并未出现有意义的放缓，并表示决策者必须对此有信心，否则美国央行还有「工作要做」。
SBI FX Trade 总裁 Marito Ueda 表示：「在进入美联储和日本央行会议以及日本长假期间，市场正处于干预观察期。一旦美元兑日元汇率达到160区间，干预肯定是有可能的。」 彭博社
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