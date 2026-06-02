Blackstone旗下第三支亚洲私募股权基金完成最终募集，规模达131亿美元创下新高

该公司已在亚洲通过12笔交易投资超过70亿美元

该基金BCP Asia III的募资规模已超过其100亿美元的目标。 图片来源：路透社

【新加坡】Blackstone已为其亚洲私募股权（PE）基金Blackstone Capital Partners Asia III（BCP Asia III）完成最终募集，募资额达131亿美元。

这是该公司在亚洲募集的规模最大的私募股权基金，BCP Asia III已达到其募资硬顶，超过了100亿美元的目标。

Blackstone私募股权策略全球主管Joe Baratta表示：“亚太地区是全球增长最快的地区，为我们围绕高度确信的投资主题进行大规模投资提供了极具吸引力的机会。”

Blackstone已在亚洲通过12笔交易投资超过70亿美元，其中包括投资印度人工智能云平台Neysa，该平台用于训练和推理人工智能模型。这家私募股权公司于今年2月牵头对该人工智能平台进行了一轮12亿美元的投资，其中包括6亿美元的股权融资和6亿美元的债务融资。

日本IT服务提供商TechnoPro于去年12月被Blackstone以约35亿美元的报价私有化。该公司最终将作为一家人工智能应用人才服务公司重新上市。

Blackstone在亚洲完成的另一笔交易是投资韩国美发沙龙连锁品牌Juno，据报道投资额为5.9亿美元。这家私募股权公司很可能在为该公司的全球扩张做准备，这遵循了Blackstone支持在海外具有强大吸引力的韩国中端市场公司的策略。

在过去两年中，Blackstone也完成多项投资退出，包括推动培育钻石认证机构International Gemological Institute以及印度经济适用房融资企业Aadhar Housing Finance在印度国家证券交易所上市。

据媒体报道，这家私募股权公司还于2024年7月将日本的Alinamin Pharmaceutical以约22亿美元的价格出售给北亚收购基金MBK Partners。

Blackstone私募股权亚洲区主管Amit Dixit表示：“我们相信我们的差异化优势在于我们的规模，这得益于遍布该地区主要市场的本土团队；强劲的业绩；以及我们以控股为导向的策略，这使我们能够以亲力亲为、积极主动的方式支持企业转型。”