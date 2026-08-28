Indranee Rajah：董事会需要革新，但治理基本原则依然适用

淡马锡首席执行官 Dilhan Pillay 在新加坡董事协会会议上表示，董事长应扮演首席执行官导师的角色

【新加坡】总理公署部长 Indranee Rajah 表示，董事会需要革新，但这并不意味着要摒弃良好治理的基本原则。

她说：“这意味着要重新设定董事会如何将这些基本原则付诸实践。”

“董事会必须对新风险保持警惕，不断加强自身能力，并考虑其决策不仅对业务表现，也对员工和整个社会产生的影响。”

兼任财政部和国家发展部第二部长的 Indranee Rajah，是在周五（8月28日）举行的新加坡董事协会 (SID) 2026年度董事大会上发表上述讲话。

本次大会主题为“新博弈，新规则：董事会需要革新吗？”，汇集了众多董事、政策制定者和商界领袖。

在此背景下，Indranee Rajah 宣布推出新的“公司董事基础” (CDF) 课程。该课程由新加坡董事协会和新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 联合开发，并得到了 RSM Singapore 和 Rajah & Tann Singapore 的支持。

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她指出，该课程旨在为现任和有志成为董事的人士提供必要的知识和技能，以应对新加坡的企业治理环境。

Indranee Rajah 补充说，这一点尤为重要，因为董事“从高层定调”，并“塑造公司如何应对不确定性以及创造长期价值”。

“公司董事基础”课程包括两个部分。

第一部分是免费的基础模块，以新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 规定的董事职责为基础，并辅以实际案例和个案研究。

该模块将于2026年第四季度开放报名，面向所有希望熟悉新加坡治理要求的现任及未来董事，包括外籍董事。

对于希望深化能力的董事，课程还设有一个付费部分，将在基础模块之上，涵盖董事职责、财务知识、董事会与股东决策、公司行动以及环境、社会和治理 (ESG) 等领域。

作为新加坡的国家级董事机构，新加坡董事协会将负责该课程的授课。一个由中央公积金局、新加坡国内税务局和工作场所安全与卫生理事会组成的多机构工作组，将为课程的开发和定期审查提供支持。

Indranee Rajah 强调，“公司董事基础”课程之所以重要，是因为良好的企业治理最终归结为确保公司值得信赖。这意味着要维持稳健的财务纪律，确保数据准确，并保证业务预测的现实性。

她说，只有在这些基本原则得到巩固后，董事会才有能力放眼长远并承担风险。她表示，这对于公司和董事而言都是“重心”所在——无论周遭环境如何变化，这些基本原则都应保持不变。

她是在其演讲后的炉边谈话环节发表上述言论的，该环节由新加坡董事协会理事会副主席 Max Loh 主持。

但 Indranee Rajah 补充说，良好治理并不仅仅是遵守规则。董事还需要懂得如何驾驭“灰色地带”，在这些领域，判断力和洞察力至关重要。

在“Bani”世界中航行

Indranee Rajah 还强调，随着经营环境变得愈发难以预测，如何让董事会保持正轨是一大挑战。

她提到了最近接触到的一个术语：Bani（脆弱、焦虑、非线性和不可知），这个框架已经取代了旧有的 Vuca（波动、不确定、复杂和模糊）模型。

Bani 框架也出现在淡马锡 (Temasek Holdings) 首席执行官 Dilhan Pillay 的主旨演讲中。他表示，该框架捕捉了当今公司和董事会面临的更广泛现实。

Dilhan Pillay 在演讲中聚焦四大主题：董事会作为不确定性中的稳定器；公司主导价值创造的催化剂；构建面向未来的董事会；以及信任和负责任的管家精神的持续重要性。

他说：“作为一名跨世代投资者，淡马锡寻求长期协同，为所有利益相关者创造长期价值。这取决于建立合适的董事会。因此，在 Bani 世界中，我们需要为董事会下一个不同的 Bani 定义。”

Dilhan Pillay 指出，这意味着董事会需要体现四种品质。

第一是具备为公司未来做准备的魄力，而不是依赖于过去的假设；第二是在不确定性中提供稳定性和长远眼光的能力。

第三是拥有应对持续颠覆所需的专业知识、判断力和信心；最后是为了公司及其利益相关者的长远利益，在行使客观监督时保持独立性。

他补充道：“在这种环境下，能够成功的董事会最终将是那些能帮助公司保持韧性，同时实现良好、可持续的长期回报，并满足所有利益相关者合理期望的董事会。”

Dilhan Pillay 表示，除了这些品质，董事会的效能还取决于董事长和首席执行官之间关系的协调。

他解释说，董事长是首席执行官的导师，也是董事会与管理层之间的桥梁。他负责引导董事会的议程和讨论，并定期与首席执行官就董事会的期望、公司的战略方向以及利益相关者沟通等问题进行交流。

董事长在评估首席执行官表现和董事会效能方面也扮演着重要角色。

他说：“当这种关系运作良好时，主要股东就可以退后一步，让董事会和管理层在不受干预或影响的情况下运作。”

“在淡马锡，我们观察到这一因素在许多我们投资的上市公司和私营企业中，对创造巨大价值起到了重要作用。”

Dilhan Pillay 列举了淡马锡旗下的私营全资子公司新加坡国际港务集团 (PSA International) 和按市值计算新加坡最大的公司星展银行 (DBS) 作为两个例子，说明了这种动态关系在长期发展中发挥的作用。

他补充说，董事会本身的素质也同样重要，其中独立性和定期更新是确保其保持效能的关键。

他说：“作为长期股东，我们不寻求主导我们投资组合公司的董事会，或指导其业务决策和运营。”他指出，这是各公司董事会和管理团队的责任。

“我们的角色是支持高素质、高效能的董事会，使其能够行使独立判断，具备适当的能力组合，并被赋予权力来引导长期复合价值的增长。”

这反过来也使得董事会的更新成为一个重要的考虑因素。但 Dilhan Pillay 指出，更新不应仅仅被视为年龄或任期的问题。

他说：“关键在于董事会是否具备公司未来发展所需的经验、知识和能力。”

这一点在科技、人工智能和网络安全等领域变得日益重要，在这些领域，年轻的董事或拥有深厚数字专业知识的专家能为董事会讨论带来宝贵的视角。

Dilhan Pillay 表示，尽管新加坡公司传统上倾向于任命资深和知名人士进入董事会，但更重要的问题是“董事会是否拥有合适的技能组合，以促进深入的讨论并对管理层提出挑战”。