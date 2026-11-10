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尽管营收增加，宝德新加坡上半年利润仍下滑10%至3150万新元

公司将盈利下降归因于毛利率走低及实际所得税率上升

Vivien Ang

Vivien Ang

Published Tue, Nov 10, 2026 · 08:09 PM
    • 董事会已宣布派发每股0.02新元的中期现金股息。
    • 董事会已宣布派发每股0.02新元的中期现金股息。 照片：YEN MENG JIIN摄，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】工程与科技集团宝德新加坡 (Boustead Singapore) 截至9月30日的上半财年净利同比下滑10%，至3150万新元。

    该集团周二（11月10日）表示，尽管房地产解决方案、地理空间和能源工程部门的贡献均有所增加，带动营收从2.94亿新元增长38%至4.066亿新元，但净利仍出现下滑。

    公司将盈利下降归因于毛利率较低以及实际所得税率较高。

    此外，由于其子公司宝德工程 (Boustead Projects) 的联营公司UIB Holdings的股权被稀释，导致一笔价值840万新元的净资产价值份额被转回。

    上半财年每股收益为0.062新元，去年同期为0.071新元。

    作为比较，在扣除非控制性权益、并对其他收益/亏损、减值及其他特殊调整项进行调整后，2027财年上半年的净利润本应同比增长41%。

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    宝德新加坡主席兼集团首席执行官 Wong Fong Fui 表示，集团“必须在不均衡且复杂的全球运营环境中前行”。

    该集团指出，其目前的工程订单总额约为7.2亿新元，其中1.07亿新元来自能源工程部门，6.13亿新元来自房地产解决方案部门。

    董事会已宣布派发每股0.02新元的中期现金股息，比前一年高出0.005新元。

    Wong 表示：“随着UI Boustead房地产投资信托 (Reit) 的成立，宝德工程得以拓展与现有客户的关系，通过与该房地产投资信托的合伙业务，为客户开发第三个航空航天设施。”

    随着公司加速在马来西亚和越南的扩张，宝德工程的目标是在未来五年内，将其工程与建筑营收的25%至33%稳定地来自海外市场

    他补充道，展望未来，集团将密切关注不断变化的贸易政策和持续上升的利率。

    宝德新加坡 的股价周二收盘报1.62新元，与上一交易日持平。

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