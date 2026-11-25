公司宣布派发下半年每股8分现金股息及10分特别股息

BRC Asia指出，在国内建筑业强劲需求的带动下，公司销售订单成功转化为交付和盈利，其利润增长速度超过了15%的营收增幅。 照片来源：商业时报资料图

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[新加坡] 钢铁加工商BRC Asia周二（11月24日）公布，截至9月30日的12个月里，公司净利润为1.151亿新元，高于去年同期的9430万新元。

2026财年的营收增长15%，从上一年的15.5亿新元增至17.9亿新元。

2026财年毛利润为2.018亿新元，较2025财年的1.597亿新元增长26%。

公司指出，其利润增长速度超过了15%的营收增幅。这主要得益于毛利率扩张1个百分点至11.3%，同时集团也持续将大量的销售订单成功转化为项目交付和盈利。

截至9月30日，BRC Asia的现金及现金等价物为2.47亿新元，高于去年同期的2.031亿新元。

未完成的销售订单额约为16亿新元，为未来长达五年的盈利提供了可见性。

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公司建议派发下半年每普通股8新加坡分的终期现金股息，以及每普通股10新加坡分的特别股息。加上上半年8新加坡分的中期股息，全年总股息达到26新加坡分。

这相当于62%的股息派发率和6.5%的股息收益率。

保持审慎乐观

公司在一份交易所补牙中表示，未完成的销售订单继续为未来长达五年的业务提供了保障。BRC稳固的市场地位、加工设施、工程能力和过往业绩，使集团能够进行有效竞争。

集团保持审慎乐观的态度，将继续专注于严谨的投标，同时提高运营效率并维持成本纪律。

执行董事兼集团首席执行官 Seah Kiin Peng 在评论集团的业绩和前景时表示：“2026财年对BRC来说是创纪录的一年，强劲的国内建筑需求推动了我们将销售订单转化为交付和盈利。”

“我们手头有16亿新元的未完成订单，为未来五年的业绩提供了可见性。我们将继续在投标时保持选择性，优先考虑能提供可持续利润率的项目。”

尽管如此，公司也指出，钢筋领域的竞争预计将保持激烈。这是因为过去几年新加坡建筑市场的繁荣吸引了许多新进入者，而现有市场参与者的产能扩张预计也将使价格竞争持续白热化。

与此同时，能源和其他进口成本的上涨可能会继续对钢铁相关投入、公用事业和物流成本构成压力。

“展望未来，新加坡的公共基础设施和私人发展项目储备预计将在未来几年持续支撑建筑需求。我们将利用我们稳健的财务状况，寻求合适的机会，支持集团的长期增长。”

消息公布前， BRC Asia 的股价周二收盘上涨1%或0.04新元，报3.90新元。