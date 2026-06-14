回购势头持续，董事收购范围扩大

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超过40只主要上市股票申报了约90宗董事权益和主要股东持股变动

[新加坡] 截至6月11日收盘的五个交易日，26家主要上市公司进行了股票回购，总金额达1.7亿新元。 Singtel 再次领跑回购榜，以每股4.26新元的均价回购了2710万股股票，所有回购均在20亿新元的价值实现股票回购计划下进行。

与前一周的速度相似，在这五个交易日里，超过40家主要上市公司申报了约90宗董事权益和主要股东持股变动。其中，董事或首席执行官申报了28宗收购和7宗脱售，而主要股东则记录了7宗买入和2宗卖出。

这其中包括多家上市公司的首席执行官或董事申报的收购，涵盖了 Asian Pay Television Trust 、 Aspial Lifestyle 、 Centurion Corporation 、 Duty Free International 、 Embracing Future Holdings 、 Ho Bee Land 、 Huationg Global 、 LMS Compliance 、 Megachem 、 Multi-Chem 、 Nera Telecommunications 、 OxPay Financial 、 Prospera Global 、 Soon Hock Enterprise Holding 、 SunMoon Food Company 、以及 Thai Beverage 等不同类型的股票。

EFH：集团推进医疗保健与数字平台业务，Chen Lu增持股份

6月8日，Embracing Future Holdings (简称EFH) 的执行董事兼总裁 Chen Lu 以390万新元收购了8300万股股票，相当于每股均价0.047新元。这笔已撮合交易使其直接持股从7600万股 (4.38%) 增加到1.59亿股 (9.17%)。

此次收购正值该集团自2025年6月由Biolidics更名后持续转型之际。管理层规划了战略重心转移，一方面发展医疗保健业务，包括基于干细胞的治疗方法，另一方面拓展更广泛的技术和平台主导型业务。

在4月29日的年度股东大会上，EFH主席强调了在新一代医疗保健领域的合作，包括与一家日本公司的合伙业务。他指出日本在干细胞治疗方面拥有成熟的监管框架，同时表示集团在这些业务领域的发展仍处于早期阶段。

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Chen 于2024年4月被任命为执行董事兼总裁，他拥有技术和平台开发背景，曾在数字运营和可扩展平台业务领域担任高级职务。

Ho Bee Land：持续市场吸纳推动间接权益小幅上升

6月3日至8日期间，Ho Bee Holdings 共计收购了1,298,600股股票，总代价为2,705,708新元，意味着平均每股价格约为2.08新元。这些场内收购使执行主席 Chua Thian Poh 的间接权益从75.79%增加到75.98%。此次增持是通过控股股东的投资工具进行的，该工具继续占其间接权益的大部分，其余较小部分由关联实体和配偶持有。

Aspial Lifestyle：主席持续买入，持股比例小幅上升

Aspial Lifestyle 的非执行主席 Koh Wee Seng 在6月5日至10日期间继续通过场内收购增持股票，以每股约0.37新元的价格共购入257万股。在此期间，他的直接权益从9.5%增加到9.63%，而总权益则从75.02%小幅上升至75.16%，进一步巩固了其在该集团已有的绝对控股地位。与此同时，公司最近完成了优先股发行，共有61,419,662股被认购，完成了约8480万新元的股权融资。

Centurion：万礼项目扩建获批，内部人士持续增持

Centurion Corporation 执行董事兼联席主席 David Loh 继续增持公司股份，于6月8日以1.41新元的价格购入50万股，并于6月10日以1.40565新元的价格再购入166,800股。

这使其总持股量接近4.06亿股，整体持股比例小幅上升至48.25%，进一步加强了其在该集团的重要地位。

此次增持前，该房地产投资信托基金的项目取得了进展，其位于万礼的物业扩建计划于5月25日获得批准，可容纳近10,000个床位。

LMS Compliance：间接权益小幅上升

LMS Compliance 执行董事兼首席执行官 Ooi Shu Geok 于6月9日以每股0.43新元的价格购入15万股。

虽然他没有直接持股，但其间接权益从77.36%增加到77.47%，略微巩固了其在该集团已有的控股地位。

2025财年（FY25）年报指出，LMS Compliance 继续将自身定位为综合性合规与ESG解决方案提供商，业务范围扩展至认证、咨询和监管服务领域。

Amova增持Frencken股份，公司业绩指引更深入

6月2日，Amova Asset Management Asia 以264万新元购入101万股Frencken股票，相当于每股均价约2.62新元。此举使其间接权益从24,853,200股 (5.8%) 增加到25,861,000股 (6.03%)，持股比例超过6%的水平。在集团层面，Amova Asset Management Co 和 Sumitomo Mitsui Trust Group 的间接权益因同一笔交易增至26,227,200股 (6.11%)。

Amova Asia 于3月30日首次成为主要股东，当时其持股比例增至21,734,000股 (5.08%)。

此次增持恰逢Frencken发布2026财年营收和利润增长预期。该预期受到主要半导体客户的持续需求以及年内增长势头改善的支撑。亚洲机电一体化业务持续增长，缓解了欧洲机电一体化业务需求疲软的影响，后者正在调整产能，为2026财年下半年的复苏做准备。

Frencken的2026财年第一季度业务更新也提供了比上一年更详细的展望。业绩指引的详细程度显著提高，涵盖了缓冲库存、成本转嫁、供应链调整以及一个旨在实现超过10亿新元收入的结构化增长框架，并配合组织调整计划。

该更新还明确了各业务部门的发展轨迹。亚洲机电一体化业务继续受益于量产中的半导体项目和新赢得的项目，而欧洲机电一体化业务则为2026财年下半年订单流的复苏做好准备。分析生命科学领域的需求依然疲软，但可能在今年晚些时候趋于稳定。

马来西亚的产能扩张和计划于2027财年第一季度完工的新加坡新设施预计将支持未来增长，而汽车雷达天线业务预计将在2026财年迎来拐点，并从2026财年下半年开始增产。报告还强调了服务机器人和人形机器人等新的机遇领域。

在该业务更新发布后，Phillip Capital 和 DBS 均指出复苏将集中在2026财年下半年。Phillip预计，在半导体需求（尤其是与EUV设备相关的需求）的推动下，下半年增长势头将更为强劲。而DBS则指出，2026财年上半年的收入可能与上一年基本持平，亚洲、医疗和汽车业务的增长将抵消欧洲和分析生命科学业务的疲软，之后2026财年下半年的强劲势头将支撑全年收入和盈利的增长。

UI Boustead Reit：租赁势头改善，Amova增持间接权益

5月28日，Amova Asset Management Asia 以约537万新元（每单位0.80新元）的价格收购了 UI Boustead Reit 的6,684,900个单位，其间接权益从80,485,200个单位 (5.89%) 增加到87,170,100个单位 (6.38%)。 Amova 此前于三月成为主要单位持有人，当时其权益达到70,626,200个单位 (5.1%)。

此次增持恰逢其投资组合的租赁势头有所改善。截至4月30日，UI Boustead Reit 报告的承诺出租率为92.2%，高于此前的89.4%，这得益于305,292平方英尺的续租和新租约。其新加坡投资组合的出租率达到97.1%，日本投资组合的出租率则提高到83.2%。

租赁进展的同时，公司还积极进行成本管理，包括锁定新加坡物业至2029年的电价，以减轻公用事业成本的波动。与此同时，UI Boustead Reit 正通过联合投资寻求增长。今年五月，该公司宣布拟收购实里达航空园一个“建后即租”航空设施51%的权益，该项目预计开发成本约为1.04亿新元，租户租期为22.5年。

Serial Achieva获监管批准，推进对UFCT的战略投资

Serial Achieva 正在推进向UFCT Technology配售21,004,873股新股的计划。该公司已获得新交所对这些股票上市和报价的原则性批准，但需满足上市要求。交易完成仍有待条件满足，最终完成日期已延长至6月30日，以满足先决条件，这表明交易仍在进行中，能否完成尚不确定。

这项拟议投资是一项更广泛战略合作的一部分。3月11日，UFCT同意以每股0.22新元的价格认购这些股份，筹集约462万新元，交易完成后将占扩大后股本的约11.01%。

在宣布此次认购的同时，双方于3月16日签署了一份不具约束力的谅解备忘录，以探讨在人工智能基础设施、云计算、存储及相关技术领域的长期合作，以及潜在的资本合作和区域扩张。UFCT是一家总部位于香港的半导体分销商，拥有上游供应商关系，并覆盖下游的云和数据中心客户。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。