“买入良机”：胜科工业印度子公司IPO或将集团估值提升高达10%
分析师表示，Sembcorp Green Infra的上市也可能使其母公司对投资者更具吸引力
- 胜科工业印度子公司的首次公开募股，预计将为其母公司的价值重估提供巨大空间。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】胜科工业 (Sembcorp Industries) 计划让其印度可再生能源子公司进行首次公开募股（IPO），分析师认为，此举一旦完成，可能会促使这家在新加坡上市的母公司获得价值重估，至少有一名分析师预测其集团估值有高达10%的上涨空间。
CGS国际 (CGS International, 简称CGSI) 分析师 Meghana Kande 和 Lim Siew Khee 在周五的一份报告中表示，Sembcorp Green Infra (SGI) 的上市计划也可能让胜科工业对投资者更具吸引力。SGI 已于周四（8月27日）在印度提交了初步招股说明书草案。
对于那些在胜科工业于8月31日被移出MSCI新加坡指数后，寻求“基本面良好的非指数成分股”的投资者而言，尤其如此。
SGI 寻求募集高达375亿卢比（3.9亿美元）的资金，其中约80%的收益将用于偿还债务。
分析师指出，胜科工业的印度业务目前的估值相对于其潜力而言被低估了。
CGSI的分析师表示，市场目前对 SGI 的估值约为其2028年预估营业收益的9倍，低于其可再生能源同行13倍的估值。
分析师表示：“我们认为，这次IPO可以为SGI建立一个基于市场的估值，并推动对胜科工业进行分类加总估值法的价值重估。”
CGSI估计，在偿还债务前，该印度业务的估值约为50亿新元至67亿新元，相当于其2028年预估营业收益的约14至18倍。
分析师表示，与其印度可再生能源同行相比，这一估值是“可观的”。
估值高于同行
与此同时，星展银行 (DBS) 周五估计，SGI的价值可能在55亿新元至61亿新元之间。这一估算基于约5亿至5.5亿新元的预估营业收益，以及11倍营业收益的保守估值。
分析师表示，该印度子公司的规模、强大的项目储备、盈利能力以及对可再生能源的专注，可能使其有理由获得比更多元化的公用事业公司更高的估值。
星展银行分析师 Ho Pei Hwa 预计，随着公司为项目融资而承担更多债务，SGI的净债务将从目前的16亿新元增至40亿新元。
这意味着其股权价值约为15亿至21亿新元，表明胜科工业的整体集团估值有5%至10%的上涨空间。
然而，分析师对公司的基本面仍持乐观态度。星展银行维持“买入”评级，目标价为7.30新元，并建议任何因被MSCI指数剔除而带来的短期抛售压力都应被视为“买入良机”。
CGSI也重申其“增持”评级，目标价维持在7.15新元，其依据是潜在的分类加总估值法价值重估以及约6%的股息收益率。
周五，胜科工业收盘报6.01新元，下跌1.3%，即0.08新元。
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