比亚迪经销商关联实体增持Bali Thai运营商卡特琳娜股份至13.1%
该实体通过场外交易以每股0.0238新元的价格，买入超过2100万股卡特琳娜股票。
- 今年9月，BYD By 1826 Investments通过向首席执行官Alan Goh购买股票，收购了卡特琳娜5%的股份。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】一家与新加坡比亚迪（BYD）授权乘用车经销商BYD By 1826有关联的实体，已将其在餐饮运营商 卡特琳娜集团 (Katrina Group) 的持股比例从4.91%提高至13.09%。
根据周四发布的交易所公告，这家名为BYD By 1826 Investments的实体于周三（11月18日）通过一项场外交易，以50万新元（即每股0.0238新元）的价格，购入了超过2100万股卡特琳娜股票。
卡特琳娜的股价周四收盘上涨8.3%或0.003新元，报0.039新元。
BYD By 1826 Investments由Sandjaja Ongsono全资拥有，他是BYD By 1826的执行董事兼控股股东。
BYD By 1826 Investments于9月成为卡特琳娜的主要股东。当时，该公司以29万9880新元（即每股0.0238新元）的价格，从卡特琳娜首席执行官Alan Goh手中购买了1260万股股票，从而获得了5%的股份。
卡特琳娜在9月的一份新闻稿中表示，BYD By 1826在2025年的独立销售量“使其跻身新加坡所有品牌中销量最高的十大汽车经销商之列”。
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